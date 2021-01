Chrome na Androida z ulepszonym widokiem otwartych kart

Google Chrome usprawni system zarządzania kartami

Źródło: 9to5google

Google Chrome otrzymuje większe aktualizacje dosyć regularnie. Dosłownie kilka dni temu mieliśmy chociażby do czynienia z debiutem wersji 88 przeglądarki . Zanim jednak funkcje oficjalnie trafią do publicznego wydania, to muszą przebyć dosyć długą drogę. Naprawdę długą drogę.We wrześniu 2019 roku sieć obiegła informacja, że Chrome na Androida wzbogaci się o nowy widok otwartych kart. W minionym roku podobne usprawnienie pojawiło się w desktopowej wersji usługi, a o wariancie mobilnym praktycznie każdy zapomniał. Cóż, do dziś.Przy okazji premiery aktualizacji o numerze 88 część konsumentów zaczęła zauważać wspomniany. Nie jest on może jakiś rewolucyjny, ale na pewno przejrzystszy niż dotychczasowy. Zobaczyć możemy bowiem w jednym momencie podgląd (maksymalnie) sześciu otworzonych witryn, co niewątpliwie ułatwi nawigację.W celu ujrzenia większej liczby należy naturalnie przesunąć palcem w dół. Warto zaznaczyć, iż tego typu funkcjonalność ma nie tylko podłoże estetyczne, ale teżdo przeglądarki na Androida. Wystarczy przeciągnąć jedną kartę na drugą, a utworzy się oczekiwany stos. Wtedy u dołu interfejsu pojawi się specjalny pasek ułatwiający przechodzenie pomiędzy zestawami witryn.Jeśli ktoś zechce skorzystać z tego widoku w trybie incognito, to będzie musiał kliknąć w przełącznik u góry ekranu. Wszystko rzecz jasna z powodu bezpieczeństwa i prywatności podczas przeglądania stron „anonimowo”.U niektórych nowość pojawiła się zaraz po debiucie wersji 88 na Androida . Wygląda jednak na to, że usprawnienie nie jest jeszcze powszechnie wdrażane, więc należy uzbroić się w cierpliwość przez te kilka dni/tygodni.Źródło: 9to5google / Foto. pixabay.com (deepanker70)