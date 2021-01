Dlaczego nie korzystasz z aktualnej wersji Windows 10?

Aktualizacje Windows 10 są dla niektórych przykrą koniecznością

Co tu dużo mówić, jest źle. Chciałoby się powiedzieć: jest dokładnie tak, jak od dłuższego już czasu. Użytkownicy systemu Windows 10 niechętnie aktualizują swoje komputery, co potwierdzają statystyki dostarczane przez AdDuplex. Zestawienie stworzone na podstawie próbki 80 000 komputerów pracujących pod kontrolą Windowsa 10 pokazuje, że aktualizacja najnowsza aktualizacja z października 2020 roku wcale nie działa na większości urządzeń. Ba, nie działa nawet na 1/4 z całej puli.Często piszemy o różnego rodzaju wpadkach towarzyszących regularnie aktualizacjom systemu Windows 10. Te się zdarzają, będą zdarzać i nie ma w tym niczego dziwnego, ani specjalnie bulwersującego. Pod kontrolą OS-u rozwijanego przez firmę Microsoft korzysta już ponad miliard urządzeń i trudno nie spodziewać się, aby choć na części konfiguracji nie występowały problemy. Mimo to, część użytkowników systemu boi się błędów i odkłada instalację poprawek w czasie, jak tylko może. Pokazują do wyniki raportu serwowane przez AdDuplex.Najwięcej komputerów (39,8%) korzysta z, czyli May 2020 Update. Na drugim miejscu z wynikiem na poziomie aż 31,2% (!) znajduje się jeszcze starsze wydanie, czyli November 2019 Update. Najnowsza duża aktualizacja zbiorczajest zainstalowana na zaledwie 16,8% wszystkich urządzeń, co jest wynikiem o jedynie 3% lepszym, niż przed miesiącem. Powodów takiego stanu rzeczy można dopatrywać się w sezonie świąteczno-noworocznym.