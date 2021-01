Microsoft Teams stanie się mniej zasobożerny

Microsoft Teams a zużycie RAMu

Za sprawą pandemii COVID-19 popularność programu Microsoft Teams stała się naprawdę ogromna. To zmotywowało giganta z Redmond do wprowadzania w nim kolejnych udoskonaleń, zwiększających przyjemność płynącą z użytkowania. Na przestrzeni ostatnich miesięcy aplikacja doczekała się między innymi ikony podniesienia ręki , możliwości zakończenia spotkania jednym kliknięciem czy integracji z GitHubem . Co czeka ją natomiast w przyszłości?Ten, kto korzysta z Microsoft Teams wie, że jest to program dość zasobożerny. W szczególności wykorzystuje on dużo pamięci RAM. Zatem, na słabszych komputerach jego działanie może pozostawiać co nieco do życzenia, a nie oszukujmy się, nie każdy korzysta z potężnych gamingowych maszyn o podzespołach z najwyższej półki.Microsoft doskonale zdaje sobie z powyższego problemu sprawę i jak właśnie potwierdził, pracuje on nad optymalizacją pecetowej aplikacji Teams. Niestety nie wiadomo, kiedy ulepszenia w tej kwestii mają zostać wprowadzone, ale zapewne będziemy musieli poczekać na nie dość długo, biorąc pod uwagę to, na jak zróżnicowanych maszynach usługa jest instalowana. Niemniej, dobrze wiedzieć, że takie ulepszenia nadchodzą.