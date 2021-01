5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #221]

Tangerine

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 10,99 zł-139,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Utrzymana w minimalistycznej oprawie aplikacja do śledzenia nastroju, budowania zdrowych nawyków i zwiększania motywacji. Pozwala na tworzenie przypomnień i rejestrowanie wykonania zaplanowanych działań - później w czytelny sposób prezentuje nasze postępy.Aplikacja zachęca także do precyzyjnego określenia, co w danym dniu w największym stopniu wpłynęło na nasz nastrój.Część funkcji jest dostępna po wykupieniu subskrypcji.