Professor Lupo: Ocean - przygodówka warta swojej ceny (recenzja gry)

Wciągająca gra przygodowa.





Professor Lupo: Ocean – gra przygodowa z łamigłówkami

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 16,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Wiele osób nie chce płacić za gry mobilne. Nic dziwnego - często są to niewielkie produkcje, które szybko się nudzą. W takim przypadku godzimy się po prostu z koniecznością oglądania reklam. W sklepie z aplikacjami znajdziemy jednak również wiele tytułów, na które warto wydać pieniądze.Professor Lupo: Ocean to jedna z takich gier. Mamy tu do czynienia z przygodówką z elementami logicznymi. Akcja dzieje się na stacji kosmicznej, która w tajemniczych okolicznościach spadła do oceanu, a my musimy znaleźć wyjście i poznać szczegóły tych zdarzeń.Rozgrywka opiera się na przechodzeniu do bezpiecznego punktu na każdym poziomie. Przeszkodą są wrogie stworzenia, zablokowane przejścia i woda. Pewne wskazówki otrzymamy od systemu sztucznej inteligencji oraz tajemniczej postaci. Zagadki nie są banalne - wymagają zastanowienia i kilku prób. Oprawa graficzna i dźwiękowa stoją na wysokim poziomie. Dialogi są odczytywane, dzięki czemu przygoda wciąga jeszcze bardziej.Za darmo możemy zagrać w pierwszych 5 z 40 poziomów. To uczciwy układ, który pozwala zdecydować, czy chcemy wydać 16,99 zł na pełną wersję.Professor Lupo: Ocean to świetnie wykonana gra przygodowa dla fanów kosmicznych klimatów, łamigłówek i gier typu point and click. Minusy? Brak polskiej wersji językowej. Jeżeli jednak nie jest to dla nas problem, warto ją kupić.