Przeglądarka Vivaldi z dwupoziomowym paskiem kart

Vivaldi 3.6 - co nowego?

Vivaldi to przeglądarka niekoniecznie pierwszego wyboru. Stoi jednak wysoko w rankingach bezpieczeństwa i prywatności, co z pewnością jest ważne dla sporej części użytkowników. Ponadto jest naprawdę przejrzysta oraz nie odbiega wydajnością od topowych usług. Regularnie pojawiają się także aktualizacje wprowadzające interesujące funkcje.Światło dzienne ujrzała właśnie wersja 3.6 przeglądarki , która dostarcza naprawdę świetne rozwiązanie dla osób lubujących się w organizacji. Mowa bowiem o dwupoziomowym pasku kart – ma on rozwiązać problem konsumentów borykających się z problemem „miliona” otwartych stron w jednym momencie. Już tłumaczę o co chodzi.Warto zacząć od tego, że Vivaldi oferuje. Dzięki temu łatwo możemy przełączać się pomiędzy zestawem stron dotyczących jednego zagadnienia lub celu. Dwupoziomowy pasek stanowi tak naprawdę jedynie mniej kompaktowe rozwiązanie tej opcji.Zamiast niewielkich przełączników umożliwiających przejście do konkretnych witryn w ramach jednej karty pojawi się odrębny. Nie da się ukryć, że takie rozwiązanie jest wygodniejsze i umożliwia szybszą orientację w nawigowaniu pomiędzy stronami. Opcja jest włączona domyślnie.W celu skorzystania z niej(trzymając CTRL i zaznaczając poszczególne zakładki), kliknąć prawym przyciskiem myszy oraz wybrać opcję „Grupuj zaznaczone”. Wtedy pojawi się specjalny pasek. W opcjach można oczywiście powrócić do bardziej minimalistycznego stylu.Sam od prawie roku korzystam z Vivaldi i muszę przyznać, że dzięki nowości zacznę stosować grupowanie kart. Do tej pory bowiem wydawało się to dla mnie dosyć nieintuicyjną funkcjonalnością.Vivaldi 3.6 to także poprawki licznych błędów, lepszy system udostępniania linków oraz ulepszenia w zakresie organizacji.Źródło: Vivaldi , wł.