Jak zresetować Windows 10 do ustawień fabrycznych? Poradnik

Wykonaj kopię zapasową najważniejszych plików

Odzyskiwanie Windows 10

Sformatowanie dysku twardego i reinstalacja Windows 10 powinny być ostatecznością na polu walki z problemami i słabą wydajnością systemu. Jeśli jednak wszystkie inne metody zawiodły, zresetowanie ustawień do stanu początkowego z pewnością pomoże je zażegnać. Wiele osób nie wie jak przywrócić Windows 10 do stanu wyjściowego i jak przeinstalować Windows 10. Nie płać za to zadanie specjalistom - jesteś w stanie zrobić to samodzielnie. Czynność jest wyjątkowo prosta. Zobacz, co zrobić, krok po kroku.Przy okazji resetowania ustawień komputera do stanu początkowego, użytkownik może wybrać pomiędzy opcją zakładającą usunięcie wszystkich plików oraz pozwalającą na ich zachowanie. Bez względu na to, na którą z nich się zdecydujesz, zrób kopię zapasową danych z partycji systemowej (domyślnie C:), których nie chciałbyś utracić. Najlepiej zgraj je na zewnętrzny nośnik danych lub wgraj za pośrednictwem internetu na jakiś wirtualny dysk. Wszystko powinno pójść gładko, ale... przezorny zawsze ubezpieczony. Nie bądź mądrym Polakiem po szkodzie.Na początek kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz z listy "Ustawienia".