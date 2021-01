Nowy sterownik dla kart GeForce i największa jak dotąd premiera NVIDIA

GeForce Game Ready Driver 461.40

Nowa wersja sterowników dla kart graficznych NVIDIA GeForce została właśnie udostępniona. Jeśli nie pobrałeś paczki 461.33 Hotfix , a doświadczałeś problemów ze sterownikiem GeForce 461.09, nowa paczka GeForce Game Ready Driver 461.40 z pewnością je rozwiąże. Najnowsze oprogramowanie układowe to także optymalizacje pod kątem najnowszej, polskiej gry The Medium oraz wsparcie dla laptopów z kartami GeForce RTX serii 30, które właśnie trafiły do sprzedaży.Najnowszy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce zapewnia optymalizacje dla horroru The Medium. Produkcja polskiego studia Bloober Team ukaże się już 28 stycznia i będzie ją można ogrywać także za pośrednictwem usługi GeForce NOW . GeForce NOW będzie obsługiwał zarówno wersję z platformy Steam jak i Epic Games Store.Premiera laptopów z kartami graficznymi GeForce RTX serii 30 to największa do tej pory premiera firmy NVIDIA. Do sprzedaży w sklepach trafi łącznie ponad 70 urządzeń od wszystkich najpopularniejszych producentów, wyposażonych w nowe układy GeForce RTX 3080, 3070 i 3060. Laptopy dla graczy i twórców z kartami GeForce RTX 3080 i RTX 3070 zadebiutowały wczoraj, a już za sześć dni w sklepach będą dostępne laptopy z kartami GeForce RTX 3060.Najnowszy sterownik dla kart NVIDIA pobierzesz bezpośrednio z naszej bazy oprogramowania lub za pośrednictwem aplikacji GeForce Experience. Narzędzie to warto zainstalować, bowiem daje ono dostęp do wielu ciekawych funkcji, w tym opcji rejestrowania filmów z rozgrywki, pomiaru klatek na sekundę i optymalizacji ustawień graficznych w grach.Źródło: NVIDIA