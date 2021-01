Windows 10X utrudni życie złodziejom. Zabezpieczenie nie pozwoli zresetować systemu

Opis funkcji ochrony przeciw kradzieży w Windows 10X / foto. bleepingcomputer

Po zapoznaniu się z jej prostym opisem nastaje moment, kiedy mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Formułka ze zrzutu ekranu opublikowanego w bleepingcomputer, nie wyjaśnia wiele. Głosi, że "Ochrona przed kradzieżą przeciwdziała zresetowaniu i ponownemu używaniu twojego urządzenia przez kogoś innego. Kiedy ochrona przed kradzieżą jest włączona, musisz wprowadzić PIN lub hasło Konta Microsoft przed zresetowaniem i ponownym użyciem tego uradzenia."Raczej nie chodzi o zabezpieczenie wyłącznie przed resetem na zainstalowanym i normalnie włączonym systemie, bo i tak Windows 10X wymaga konta Microsoft online, a co za tym idzie hasła przy włączaniu i logowaniu się na swój profil. Być może tak samo jak w zwykłym Windows 10, będzie dało się obejść wpisywanie i zapamiętać je w systemie, ale to już inna kwestia. Minimum, to raczej działanie zabezpieczenia także np. w trybie naprawy aktywowanym zaraz przy uruchamianiu komputera, gdzie również można zresetować ustawienia. W takim wypadku wystarczyłoby zainstalować ponownie system z pendrive, więc to znów bardzo łatwe do obejścia.