Chrome ze świetną nowością dla osób często udostępniających ekran

Chrome ze zwiększoną prywatnością

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do gwałtownego wzrostu liczby osób pracujących czy uczących się zdalnie. Technologiczni giganci zostali wręcz zmuszeni do aktualizacji części swoich usług tak, by przystosować się do specyficznej sytuacji. Pomijając ogromne zmiany w obrębie komunikatorów , nowe „pandemiczne” funkcje trafiają także do mniej oczywistych aplikacji.Jak poinformowało Google na swoim blogu – desktopowy Chrome już niedługo wzbogaci się o automatyczne wyciszanie powiadomień podczas udostępniania ekranu. Wszystko w celu zwiększenia prywatności w momencie wygłaszania prezentacji bądź pokazywania innej dowolnej treści z poziomu przeglądarki.Nowość będzie działać tak, jak zapewne większość osób się już domyśla. W momencie udostępniania ekranu nie wyświetli się treść jakichkolwiek notyfikacji pokroju tych z Czatu Google, pocztowego klienta czy witryn internetowych. Pojawią się one jednocześnie w chwili zaprzestania dzielenia widoku.Oczywiście wszystko jest zależne od użytkownika. Jeśli zobaczymy „ukryte powiadomienie”, to. Nie da się jednak ukryć, że nowość może okazać się naprawdę przydatna dla tych osób, które dbają o swoją prywatność.Funkcja ma trafić do wszystkich użytkowników w ciągu nadchodzących kilku dni/tygodni. Na samym początku ucieszą się z niej oczywiście klienci Google Workspace, a dopiero potem regularni konsumenci.Źródło: Google / Foto. pixabay.com (geralt)