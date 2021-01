Obiektyw Google z funkcją tłumaczenia offline

Nareszcie!

Obiektyw Google ze świetną nowością

Źródło: 9to5google

Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z Obiektywu Google , to pewnie kojarzycie co najmniej kilka funkcji oferowanych przez tę usługę. Mowa o m.in. identyfikacji przedmiotów czy roślin czy tłumaczeniu tekstu znajdującego się na np. tablicy informacyjnej. Do wykonania tej ostatniej czynności niezbędne jest jednak stałe połączenie z Internetem.W zeszłym roku pojawiły się jednak plotki, jakoby Google planowało zaimplementować tryb offline do tłumaczeń. Przez długi czas nie byliśmy świadkami jakichkolwiek nowych wieści w tej kwestii. Jak się jednak okazuje, gigant nie zrezygnował z prac nad wyczekiwanym usprawnieniem. Zaczęło się ono pojawiaćZasada działania funkcjonalności raczej nie jest rewolucyjna i nad wyraz zaskakująca. Po prostu wystarczy przejść do ekranu wyboru języka, a obok części (na razie nie wszystkich) pozycji. Z serwerów Google pobrana zostanie wtedy paczka językowa umożliwiająca korzystanie z dobrodziejstw Obiektywu bez dostępu do sieci.Nie da się ukryć, iż taki zabieg może okazać się. Jeśli akurat nie będziemy mieli okazji do np. podłączenia się do otwartej sieci Wi-Fi, to opcja tłumaczenia offline z pewnością pomoże przy chociażby rozumieniu menu w restauracji czy opisu jakiegoś zabytku.Nie wiadomo kiedy nowość trafi do wszystkich użytkowników. Znajduje się ona na razie w kanale beta, więc pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Źródło: 9to5google / Foto. Google