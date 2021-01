YouTube jako aplikacja PWA. Zobacz, jak ją zainstalować

YouTube PWA - jak zainstalować na komputerze?

Coraz więcej usług Google dostępnych jest w formie PWA (Progressive Web App). Jakiś czas temu użalałem się na przykład, że desktopowe narzędzie Google Keep zostanie zastąpione przez apkę tego typu, co nie przypadło mi do gustu. Od teraz progresywną apkę webową ma teraz serwis YouTube, a jej instalacja w systemie Windows 10 jest niebywale prosta.Aby zainstalować YouTube PWA, wpisz w swojej przeglądarce internetowej Google Chrome adres youtube.com. Po prawej stronie paska adresu od teraz widnieje dodatkowa ikonka z plusem. Kliknij na nią.