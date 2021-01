Firefox 85 już dostępny. Sprawdź, co oferuje

Koniec technologii Flash w Firefox 85

Nowa funkcja partycjonowania sieci

Wpisz w pasku adresowym Firefoxa wyrażenie about:config. Zaakceptuj ryzyko związane z modyfikacją preferencji przeglądarki. Wyszukaj wśród flag tę o nazwie privacy.partition.network_state i zmień towarzyszącą jej wartość na false.



Wyłączenie opcji privacy.partition.network_state w preferencjach zaawansowanych przeglądarki Firefox spowoduje wyłączenie partycjonowania sieci. | Źródło: mat. własne privacy.partition.network_state

Przydatne ułatwienia w Firefox 85

Firefox 85 – skąd pobrać?

Stało się, nowa wersja przeglądarki Mozilli, czyli Firefox 85, w końcu zadebiutował na wszystkich wspieranych platformach. Jakie zmiany w nim wprowadzono? Przekonajcie się!Firefox 84 był ostatnim wydaniem Firefoxa oferującym wsparcie dla wtyczki Flash Player od Adobe. Oznacza to, że Firefox 85 nie pozwala już na włączenie możliwości odtwarzania treści Flash, zwłaszcza że od 12 stycznia samo Adobe blokuje uruchamianie takich treści. Jeśli jakimś cudem na Waszych komputerach Flash Player wciąż jest zainstalowany w jakiejkolwiek przeglądarce, powinniście go odinstalować.Spośród nowych funkcji Firefoxa na uwagę zasługuje przede wszystkim tak zwane „partycjonowanie sieci”, które zapewnia dodatkową ochronę prywatności użytkowników podczas przeglądania Internetu. Za jego sprawą przeglądarka, jak nazwa wskazuje, partycjonuje zasoby sieciowe, zamiast się nimi dzielić, w celu uniemożliwienia tak zwanego „cross-site trackingu”, czyli zjawiska polegającego na śledzeniu aktywności użytkownika po przejściu z jednej strony na drugiej.Oczywiście, jeśli sobie tego życzycie, możecie partycjonowanie sieci wyłączyć. Aby to zrobić, wystarczy wykonać poniższe kroki:Firefox 85 sprawia też, że przyjemniejsze jest korzystanie z zakładek w przeglądarce. To przede wszystkim dlatego, że od teraz zapamiętuje ona, do jakiego folderu zakładki dodajemy najchętniej. Na dodatek, przeglądarka zaczęła domyślnie wyświetlać pasek zakładek w nowo otwartych kartach.Inną nowością w programie Mozilli jest możliwość usunięcia wszystkich zapisanych danych logowania na raz. Wystarczy skorzystać z opcji Usuń wszystkie dane logowania… po kliknięciu w ikonę trzech kropek na stronie about:logins. To samo menu pozwala na zaimportowanie swoich haseł z menedżera haseł w formie pliku CSV.Pamiętajcie, że ostatnie wydanie przeglądarki Mozilli – Firefox 85, możecie pobrać z naszej bazy z oprogramowanie. Odpowiednie linki umieściliśmy poniżej.Źródło: 9to5Linux , fot. tyt. Canva