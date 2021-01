Darmowe aplikacje do nauki szybkiego pisania na klawiaturze

Keybr

Jak szybko można pisać na klawiaturze?

Źródło: mat. własneUżywając do pisania wszystkich 10 palców nie będziesz unosił ramion, przez co nie będziesz spięty w trakcie pracy, pamiętaj. Przed Tobą 25 lekcji i test szybkości pisania z certyfikatem do zdobycia.Druga z aplikacji jest doskonale znana czytelnikom naszego serwisu, którzy uważnie śledzą wszystkie publikacje. O Keybr wspominałem w sierpniu ubiegłego roku i do dziś uważam, że jest to jedna z najlepszych aplikacji webowych uczących szybkiego pisania.Źródło: mat. własneW przeciwieństwie do pierwszej pozycji z zestawienia, dostępna jest w języku angielskim. Zabawa zaczyna się od kursu pisania, a potem... Możecie rywalizować z innymi adeptami sztuki pisania z całego świata. Miłej zabawy!To prawdopodobnie najatrakcyjniejszy wizualnie i najbardziej pomysłowy z darmowych kursów. The Typing Cat to nie tylko sucha nauka, to także gry, które do niej zachęcają. Aplikacja podpowiada, których palców używać w danym momencie, a testy są szalenie wciągające i satysfakcjonujące.Źródło: mat. własneNarzędzie stworzono w języku angielskim, to prawda, ale przecież układ klawiatury mamy identyczny, więc... Co ciekawe, oprócz podstawowych kursów są tu kursy dedykowane specjalistom - jeśli posługujesz się na co dzień w pracy językiem angielskim, będziesz zachwycony.Lekki i przejrzysty interfejs, angażujące i urozmaicone lekcje i dużo ciekawych statystyk. TypingAcademy to darmowa aplikacja z opcjonalną rejestracją, której warto dokonać, jeśli zamierzesz korzystać z wszystkich najciekawszych funkcji tego serwisu.Źródło: mat. własneTypingAcademy uczy pisać bezwzrokowo, nie bombarduje użytkownika nachalnymi reklamami i jest świetnym narzędziem do zabawy przez choćby tylko kilka minut dziennie. Ciekawostką jest możliwość tworzenia ćwiczeń z myślą o innych. Co ważne, wyniki i statystyki zapisywane są lokalnie w przeglądarce internetowej.Jeśli nie zniechęca Cię konieczność rejestracji, to proponuję dać szansę Ratatype. Nadal musisz patrzeć na klawisze podczas pisania? Ratatype jest dla Ciebie: wprowadzi Cię do świata pisania bezwzrokowego, pokazując każdorazowo, gdzie położyć palce na klawiaturze. Ba, da nawet porady odnośnie odpowiedniej pozycji siedzącej.Źródło: mat. własneRatatype został stworzony przede wszystkim z myślą o uczniach i to widać - interfejs jest kolorowy i przyjazny, a ćwiczenia pisania na klawiaturze są naprawdę podstawowe. Koncentrują się one na tym, aby użytkownik uderzał w odpowiednie klawisze, zamiast pisać cokolwiek. Założenie profilu użytkownika ułatwia sprawdzanie postępów i sprawny powrót do określonych ćwiczeń w dowolnym momencie.Najszybsi osiągają wyniki na poziomie powyżej 700 znaków na minutę, choć na turniejach nie brakuje rezultatów rzędu 1000 uderzeń na minutę. Rekord Guinessa w tej dziedzinie należy do Barbary Blackburn, która na klawiaturze w układzie Dvoraka osiągnęła wynik na poziomie 1060 znaków na minutę.Mówi się, że zaledwie kilkadziesiąt godzin ćwiczeń wystarczy do tego, aby znacząco poprawić tempo pisania. Powodzenia!Źródło: mat. własny