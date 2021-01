Tak wygląda nowy Firefox Proton. Pobierz i sprawdź nowe UI

Mozilla Firefox z UI Proton

Pobierz Firefox Nightly i zobacz zmiany

Mozilla od dłuższego już czasu pracuje nad przeprojektowaniem swojej przeglądarki internetowej Firefox. Miło mi poinformować, że nowe elementy interfejsu o nazwie kodowej Proton pojawiły się już z wersji Nightly 86.01a aplikacji i możecie przetestować je wtedy, kiedy tylko zechcecie.Ogólny plan redesignu o nazwie Proton zakłada odświeżenie praktycznie każdego elementu interfejsu użytkownika w przeglądarce. Mozilla stworzyła do tej pory kilka makiet poszczególnych elementów przeglądarki, aby pokazać niektóre swoje pomysły. Wyraźnie widać, że projekt jest jeszcze we wczesnej fazie i ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.Użytkownicy Firefoxa w wersji Nightly mogą włączyć nowe UI, ustawiając wartość browser.proton.enabled na TRUE z poziomu menu about:config (wystarczy wpisać tę frazę w pasku adresu przeglądarki i znaleźć odpowiednie ustawienie). Pamiętajcie o zrestartowaniu aplikacji po tym zabiegu.Interfejs przeglądarki Firefox Nightly 86.01a. | Źródło: mat. własneNovum, które rzuca się od razu w oczy jest przeprojektowany pasek kart. Wprawne oko dostrzeże dość duży rozmiar kart lub drugi wiersz, który na stałe wyświetla elementy sterujące odtwarzaniem multimediów. Ach, no i rogi przeróżnych modułów zostały zaokrąglone – w Windows 10 też takie będą Opisywaną tutaj najnowszą wersję Firefox Nightly znajdziesz w naszej bazie z oprogramowaniem. Wystarczy udać się pod odpowiedni adres, wskazany którymś z poniższych odnośników, z rozwijanej listy wybrać wydanie Firefox Nightly, a następnie kliknąć na przycisk "Pobierz".Źródło: Firefox