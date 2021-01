Popularne smartfony iPhone tracą wsparcie Apple

Trzy modele bez wsparcia. Trzy modele bez wsparcia.



Apple znane jest z tego, że stosunkowo długo udostępnia aktualizacje systemu iOS dla swoich smartfonów. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i każdego roku gigant ogłasza zakończenie wsparcia dla którejś generacji iPhone'ów. Tym razem padnie na smartfony wybierane często przez osoby mniej zamożne i kupowane ochoczo w Polsce z drugiej ręki.



iPhone 6s i iOS 15? Niestety, ale nie

iPhone 6s, iPhone 6s Plus oraz pierwszy iPhone SE nie otrzymają najnowszej aktualizacji iOS 15, dowiadujemy się z raportu przygotowanego przez serwis iphonesoft.fr. Najstarszym z telefonów, na który zostanie udostępniona nowa wersja systemu będzie iPhone 7. Przypominam, że według ubiegłorocznych analiz rynku,



Apple znane jest z tego, że stosunkowo długo udostępnia aktualizacje systemu iOS dla swoich smartfonów. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i każdego roku gigant ogłasza zakończenie wsparcia dla którejś generacji iPhone'ów. Tym razem padnie na smartfony wybierane często przez osoby mniej zamożne i kupowane ochoczo w Polsce z drugiej ręki.iPhone 6s, iPhone 6s Plus oraz pierwszy iPhone SE nie otrzymają najnowszej aktualizacji iOS 15, dowiadujemy się z raportu przygotowanego przez serwis iphonesoft.fr. Najstarszym z telefonów, na który zostanie udostępniona nowa wersja systemu będzie iPhone 7. Przypominam, że według ubiegłorocznych analiz rynku, iPhone 7 był najczęściej używanym smartfonem w Polsce . Trudno w to uwierzyć? Zachęcam do lektury linkowanego tekstu.