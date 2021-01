Mobilna wyszukiwarka Google z przeprojektowanym interfejsem

Wyszukiwanie informacji ma być przyjemniejsze

Wyszukiwarka od Google to wciąż niepokonany gracz w swojej kategorii. Nic więc dziwnego, że gigant regularnie wprowadza do usługi nowe funkcjonalności . Jak się jednak okazuje, teraz postanowiono skupić się na poprawkach w zakresie interfejsu oraz ogólnej estetyki.Na blogu Google pojawił się specjalny wpis poświęcony pięciu najważniejszym aspektom, które mają poprawić wrażenia płynące z wyszukiwania. Przede wszystkim to informacje będą jeszcze bardziej wyróżnione. Użytkownicy zobaczą więc nieco więcej tekstu, a otoczka w postaci zdjęć czy innych wizualnych aspektów zejdzie na dalszy plan.Sam tekst będzie także nieco większy oraz lekko pogrubiony. Tego typu zabieg ma sprawić, że ludzkie oko szybciej przyswoi przedstawione informacje. Oczywiście wszystko zostanie napisane przy użyciu autorskiego fontu Google.Google zminimalizuje także cienie dotychczas dosyć mocno się przebijające. Wszystko po to, by stworzyć „przestrzeń oddechu”, gdzie konsument nie jest przytłaczany efektami – po raz kolejny powtórzono, że zawartość ma grać pierwsze skrzypce.Nie oznacza to jednak, iż wyszukiwarka nagle stanie się czarno-biała. Nic bardziej mylnego! Koncern użyje charakterystycznych dla siebie kolorów w celu wyróżnienia najważniejszych informacji pokroju nagłówka czy poszczególnych sekcji usługi.Ponadto cały interfejs ma skupiać się na… bąbelkach. Google podaje za przykład swoje logo będące niemalże w pełni oparte na okręgach. W ten sposób projektowane mają być wszystkie elementy wyszukiwarki w celu zachowania spójności designu i poczucia komfortu.Wszystkie zmiany pojawią się na przestrzeni kilku dni w mobilnej wyszukiwarce Google.Źródło: Google / Foto. pixabay.com (PhotoMIX-Company)