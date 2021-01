Zdjęcia Google z interfejsem lepiej przystosowanym do większych ekranów

Zdjęcia Google z rewolucją na tabletach

Źródło: 9to5google

Zdjęcia Google to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych aplikacji pozwalających na przechowywanie zdjęć w chmurze i ich bezpośrednią edycję. W tamtym roku doczekała się dosyć gruntownego odświeżenia – postawiono na minimalizm i intuicyjny interfejs.Aplikacja niedługo doczeka się kolejnych zmian w estetyce. Jak zauważyła część użytkowników, wersja mobilna usługi zaczęła wyglądać nieco inaczej na tabletach z systemem Android. Do tej pory interfejs nie był w pełni przystosowany do większych ekranów. Wyglądał mniej więcej tak:Trudno mówić o intuicyjności, gdy najważniejsze funkcje nie są w zasięgu ręki. Mowa o opcji wyszukiwania czy po prostu o rozmieszczeniu części elementów. Teraz ma się to zmienić. Przede wszystkim postanowiono zaimplementować boczny pasek, z poziomu którego można przejść do m.in. sekcji „Eksploruj”, „Udostępniane”, „Biblioteka”, „Na urządzeniu”, „Narzędzia, „Archiwum” czy „Kosz”.Dodatkowo obok loga Zdjęcia Google pojawiła się możliwość wyszukania grafik i filmów po miejscu czy czasie wykonania. Obok ikony konta zobaczyć można teraz także przycisk pozwalający na przesłanie plików. Co tu dużo mówić – aplikacja wygląda po prostu o wiele lepiej.Warto zaznaczyć, iż mówimy wyłącznie o wersji na urządzenia z Androidem . Data debiutu odświeżonego interfejsu nie została jednak podana – wygląda na to, że trwają dopiero jego testy. Jeszcze mniej wiadomo o odsłonie na sprzęty z iOS na pokładzie. Pozostaje oczekiwać na oficjalne ogłoszenie przez giganta.Źródło: rel="noopener noreferrer" target="_blank"9to5google / Foto. Google