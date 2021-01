Samsung Galaxy S10 jednak bez Androida 11? Samsung cofa aktualizację

Samsung najpierw daje, a potem zabiera



Android 11 chwilowo wycofany z Samsunga Galaxy S10



Wieści niosą, że aktualizacja dla Samsunga Galaxy S10 była rzeczywiście wadliwa. Pojawiły się raporty o błędach. Chodzi m.in. o problemach z rozmytym obrazem w aparacie. Podobno użytkownicy narzekali także na nagrzewanie się urządzenia (brzmi znajomo?).



Nie wiadomo, czy aktualizacja Samsunga Galaxy S10 do One UI 3.0 opartego o Androida 11 kiedyś powróci. Obstawiam jednak, że po jej dopracowaniu znowu powinna zostać udostępniona do pobrania.



Użytkownicy Samsunga Galaxy S10 kilka tygodni temu otrzymali możliwość aktualizacji systemu do One UI 3.0 opartego o Androida 11. Niestety firma postanowiła ją wycofać.Użytkownicy nie mają już możliwości pobrania aktualizacji. Samsung wycofał zarówno możliwość aktualizacji OTA jak i tych wgranych przez program SmartSwitch. Co ciekawe, nie dotyczy to żadnej aktualizacji testowej, a stabilnej.Dlaczego Samsunga Galaxy S10 nie można już zaktualizować do? Tego nie wiadomo. Widocznie w oprogramowaniu krył się poważny błąd.