Space Frog Intern - takie gry nigdy się nie nudzą? (recenzja gry)

Tytuł dla fanów prostych strzelanek.





Space Frog Intern – kosmiczna strzelanka w stylu retro

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.1 i nowsze

Klimat retro ma się bardzo dobrze na rynku gier mobilnych. "Rozpikselowana" grafika i nawiązania do kultowych gier mają wielu fanów, szczególnie wśród osób, które te kultowe tytuły znają z dzieciństwa.Space Frog Intern idealnie wpisuje się w ten nurt. Nawiązuje do Space Invaders i wielu późniejszych gier z gatunku shoot'em up. Mamy tu do czynienia ze strzelaniną osadzoną w kosmosie. Sterujemy tytułową żabą i bronimy pokładu statku przed nadlatującymi kosmitami.Naszą postać porusza się z jednego końca ekranu na drugi samodzielnie - sterowanie sprowadza się do strzelania i skakania w odpowiednim momencie (strzelanie zmienia zawsze kierunek poruszania). Sprawne likwidowanie przeciwników wymaga trochę wprawy i planowania ruchów z wyprzedzeniem. Responsywność sterowania i płynność rozgrywki stoją na wysokim poziomie. Do odblokowania jest kilka postaci i pokładów.Gra wyświetla co jakiś czas reklamy pełnoekranowe. Na razie nie jest jeszcze dostępna opcja usunięcia za pomocą jednorazowej płatności.Space Frog Intern to starannie wykonana gra dla fanów kosmicznych strzelanek. Proste sterowanie nie oznacza łatwej rozgrywki. Tytuł wart polecenia.