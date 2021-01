Najlepszy darmowy program do odzyskiwania wideo online, który musisz znać

Jak naprawić zepsuty plik wideo? Wbrew obiegowej opinii, wcale nie trzeba wydawać fortuny ani na specjalistyczną płatną aplikację, ani też na opłacenie usługi naprawy wideo u obeznanego w temacie informatyka. Wystarczy odpowiedni i prosty w obsłudze program, a uszkodzony film naprawisz samodzielnie - i to błyskawicznie. Wondershare Repairit Online jest nie tylko darmowy, ale także umożliwia naprawę wideo online.Istnieje wiele różnych powodów, dla których filmy wideo mogą przestać działać i nie chcieć odtworzyć się poprawnie. Być może korzystasz z leciwego już dysku twardego, na którym pojawiły się bad sectory i zapisałeś plik tam, gdzie występują? A może padłeś ofiarą ataku wirusowego, za sprawą którego niektóre pliki zostały częściowo uszkodzone? Wreszcie, mogłeś paść ofiarą wadliwego oprogramowania, będącego przyczyną zmartwień związanych z brakiem możliwości odtworzenia nagrań z ulubionych wakacji. Na szczęście istnieje darmowe oprogramowanie do naprawy filmów, które jest w stanie Ci pomóc.Co naprawisz dzięki Wondershare Repairit Online? Większość błędów, począwszy od uszkodzonych metadanych, nagłówków, klatek, przez problemy z jakością obrazu w postaci rozmytego obrazu, flickeringu, stutteringu, czy też braku synchronizacji audio z wideo. Wondershare informuje, że oprogramowanie radzi sobie też z często występującymi błędami 0xc00d36c40xc10101030xc10100aa0xc10100bf0xc00d36cb0xc00d3e8cerror 224003error code 2240020xc00d52120xc10100be i wieloma podobnymi.Wondershare Repairit Online to darmowe narzędzie do naprawiania plików wideo online , rozpoznające 3 najpopularniejsze formaty filmowe - MP4, MOV i 3GP. Bezpłatna i bezpieczna naprawa wideo online za jego pomocą to niezwykle prosta czynność. Wystarczy przeciągnąć uszkodzony plik w odpowiednie pole i... czekać.

Program do naprawy filmów Repairit Desktop

Problem z filmem? Rozwiąż go sam

Źródło: mat. własneProces naprawy uszkodzonego wideo rozpoczyna się natychmiastowo i automatycznie. Gdy działanie to zakończy się, darmowa wersja aplikacji wyświetli 30-sekundowy podgląd naprawionego pliku, który wystarczy następnie zapisać na dysk swojego komputera. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z przycisku "Fix Another Video" i naprawić kolejne nagranie.Darmowa wersja aplikacji ma swoje ograniczenia, choć mimo ich istnienia okaże się wystarczająca dla wielu internautów. W jej ramach można naprawiać jeden plik na raz, o rozmiarze nieprzekraczającym 200 MB, w trybie szybkiej naprawy. Znacznie większe możliwości w zakresie naprawy wideo daje wariant płatny Repairit Desktop.Porównanie programu w wersji online (po lewej) i desktopowej (po prawej). | Źródło: mat. własneByć może chcesz naprawić film w innym formacie, niż obsługiwanym przez darmowy Wondershare Repairit Online, a nie chcesz tracić czasu na jego konwersję? Być może chcesz naprawić wiele filmów na raz i nie przejmować się limitem rozmiaru? W takim razie powinieneś wypróbować program Repairit Desktop , który oferuje nieco więcej w kwestii odzyskiwania uszkodzonych plików wideo.Źródło: mat. własneRepairit Desktop naprawi wszystkie popularne formaty plików wideo - MP4, 3G2, MOV, 3GP, M4V, M4A, WMV, czy też F4V. Za pomocą narzędzia dostępnego na systemy Windows i Mac przywrócisz do działania filmy z dysków zewnętrznych, kart pamięci, czy nawet aparatów cyfrowych i dronów. Będziesz mógł naprawiać wiele plików jednocześnie i hurtowo je później zapisywać. Co więcej, skorzystasz z opcji naprawy zaawansowanej (Advanced Repair), która poradzi sobie z odzyskaniem nawet mocno uszkodzonych danych. A jeśli będziesz miał jakiekolwiek problem, dział wsparcia technicznego firmy Wondershare przyjdzie Ci z pomocą.Źródło: mat. własneJak sami widzicie, naprawa filmów online jest nie tylko możliwa, ale także darmowa i naprawdę prosta. Jeśli bezpłatne narzędzie Wondershare Repairit Online to za mało jak na Twoje potrzeby, z pewnością warto zwrócić spojrzenie w stronę płatnego i bardziej rozbudowanego wariantu Repairit Desktop, radzącego sobie doskonale z większą liczbą formatów o znacznie większym rozmiarze. Bez względu na to, które rozwiązanie wybierzesz - swe poszukiwania powinieneś zacząć właśnie od produktu firmy Wondershare.