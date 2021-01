Microsoft Edge z ważną aktualizacją. Zobacz najnowsze zmiany

Microsoft Edge z nowymi motywami

Usypianie kart to mniejsze zużycie RAM i CPU

Jeżeli zmiany dokonywane na przestrzeni ostatnich miesięcy w obrębie przeglądarki internetowej Microsoft Edge jakimś cudem nie przekonały Cię do tego, aby ją wypróbować, być może tym razem się uda. Gigant z Redmond jeszcze w styczniu chce wydać dużą aktualizację swojego zyskującego szybko popularność narzędzia. Wśród nowości znajduje się wiele użytecznych funkcji.Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych przeglądarek, zmiana motywów w Edge powoduje modyfikację m.in. kolorów kart i obrazów tła nowych stron kart. Wiele elementów interfejsu pozostaje niezmienionych, ale wybranie innego motywu to wciąż najlepszy, najszybszy i najłatwiejszy sposób na personalizację wyglądu przeglądarki internetowej. Od teraz do wyboru będą aż 24 zróżnicowane motywy zatwierdzone przez Microsoft, a wraz z nimi zadebiutują nowe ikony współgrające doskonale z systemem Fluent Design, znanym z innych produktów tej firmy.Eksperymentalna funkcja "sleeping tabs", czyli usypiania kart trafi w końcu do stabilnej wersji Microsoft Edge. Dzięki niej użytkownik może czasowo odrzucić otwarte karty, które zostaną automatycznie przywrócone przez program, po upływie określonego czasu. Microsoft podaje, że zamrożone karty będą miały deaktywowane swoje zadania.