10 funkcji Chrome, które uczynią Twoje życie łatwiejszym

2. Przesyłaj zawartość ekranu na telewizor

3. Poznaj potęgę komendy Ctrl + Shift + T

4. Korzystaj z funkcji sterowania multimediami z YouTube (i nie tylko)

5. Ustaw zestaw stron startowych

6. Naucz się zarządzać kartami

7. Zmień domyślną lokalizację pobierania

8. Zrób użytek z trybu incognito

9. Nie zapominaj o Trybie Gościa

10. Przeszukuj zawartość stron z poziomu paska adresu

Źródło: mat. własneJeżeli dysponujesz urządzeniem Chromecast podpiętym do TV lub telewizorem z systemem Android, możesz w łatwy sposób przesyłać zawartość przeglądarki Google Chrome wprost na ekran swojego telewizora. Wystarczy, upewnić się, że oba urządzenia znajdują się w tej samej sieci, a następnie:Kliknąć w trzy pionowo umieszczone pod sobą kropki w prawym górnym rogu okna przeglądarki Chrome.Wybrać opcję "Przesyłaj", wybrać urządzenie docelowe i określić zawartość do przesłania na ekran TV.Źródło: mat. własneTo wszystko. Od teraz dzięki swojej wiedzy w łatwy sposób obejrzysz na większym ekranie chociażby streamy z wydarzeń sportowych.Na pewno nie jeden raz zdarzyło Ci się przypadkiem zamknąć kartę, której zamknąć nie chciałeś. Znalezienie w Google Chrome opcji pozwalającej na nowo otworzyć ostatnio zamkniętą kartę jest czasochłonne. Oszczędzaj czas, korzystając z kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + T. Dzięki niej otworzysz ostatnią z zamkniętych witryn. Czynność można powtarzać, otwierając wcześniej zamykane karty.Czy wiedziałeś, że Google Chrome oferuje całkiem wygodny panel do sterowania filmami odtwarzanymi z YouTube i kilku innych platform wideo, na przykład Streamable? Jeśli w co najmniej jednej kart znajduje się materiał wideo, obok ikony profilu użytkownika Chrome pojawia się ikona z nutką i trzema poziomymi kreskami. Gdy na nią klikniesz, otworzysz panel sterowania multimediami - pojawią się w nich wszystkie wspierane materiały wideo.Źródło: mat. własneLubisz każdego poranka przeglądać określony zestaw stron internetowych? Spraw, aby wszystkie otwierały się wraz z otwarciem okna przeglądarki. Aby to zrobić, przejdź do menu Ustawienia, a następnie:Wybierz z listy po lewej "Po uruchomieniu".Źródło: mat. własneZaznacz "Otwórz konkretną stronę lub zestaw stron".Źródło: mat. własneKliknij "Dodaj nową stronę". Dodawaj kolejne witryny.Jeśli będziesz chciał zmienić ten zestaw stron, edytuj go lub wybierz jedną z pozostałych opcji - "Otwórz stronę nowej karty" lub "Kontynuuj tam, gdzie skończyłem". Ja korzystam z tej ostatniej opcji.Chrome od jakiegoś już czasu daje wiele opcji w zakresie zarządzania otwartymi kartami w przeglądarce. Jeśli wykorzystujesz Google Chrome do nauki, pracy lub po prostu do wyszukiwania dużej ilości informacji, z pewnością powinieneś poznać tajniki związane z zarządzaniem nimi. Co można robić z kartami w Chrome? Oto klika przykładów.Grupuj karty! Aby dodać kartę do grupy kart (na przykład: YouTube, Praca), kliknij na nią PPM i wybierz opcję "Dodaj kartę do nowej grupy". Grupie możesz przypisać nazwę oraz kolor, co ułatwi nawigowanie pomiędzy otwartymi zasobami sieci.Źródło: mat. własneAby uzyskać szybki dostęp do konkretnej karty, przytrzymaj klawisz Control i cyfrę od 1 do 9. Każda cyfra może być skojarzona z inną kartą, zaczynając od numeru 1 po lewej stronie. To zupełnie jak z grupowaniem jednostek w grach strategicznych.Aby przeciągnąć wiele kart Chrome jednocześnie, przytrzymaj klawisz Control i wybierz interesujące Cię karty. Po wybraniu wszystkich, po prostu przeciągnij i przeorganizuj je tak, jak chcesz.Aby wyciszyć multimedia odtwarzane w danej karcie, po prostu kliknij na niej prawym przyciskiem myszy (PPM) i wybierz opcję "Wycisz kartę".Denerwuje Cię, że Google Chrome zapisuje pobrane pliki na partycji systemowej, na której notorycznie brakuje Ci miejsca? Zmień domyślna lokalizację pobierania plików - to naprawdę nie jest trudne. W tym celu:Otwórz "Ustawienia".Z listy po lewej wybierz "Zaawansowane".Kliknij na "Pobrane pliki".Źródło: mat. własnePo prawej kliknij na przycisk "Zmień" w sekcji "Pobrane pliki" obok "Lokalizacja". Alternatywnie możesz wybrać opcję "Pytaj przed pobraniem, gdzie zapisać każdy plik".Przeglądasz czasem na swoim koncie treści, po których nie chcesz pozostawić śladu? Rób to w trybie incognito. Podczas gdy Ty będziesz przeglądał zasoby sieci w trybie incognito, przeglądarka Chrome nie będzie zapisywała historii przeglądania, ani żadnych ciasteczek (ang. cookies). To świetna opcja, aby ukryć swoją aktywność sieciową przed innymi domownikami. Aby go aktywować:Kliknij na ikonie pionowo umieszczonych pod sobą trzech kropek w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome.Kliknij na "Nowe okno Incognito".Źródło: mat. własnePamiętaj: tryb incognito nie anonimizuje w żaden sposób Twoich działań w sieci.Jeśli z przeglądarki Google Chrome na Twoim komputerze okazjonalnie korzystają inne osoby - na przykład znajomy lub inni domownicy, warto aby robiły to na swoim koncie lub na koncie Gościa. Drugie rozwiązanie jest bardzo praktyczne w sytuacji, w której ktoś nie chce pozostawiać śladów działalności na Twoim urządzeniu. Z użytkowania konta Gościa płynie także inna zaleta: historia przeglądania nie zostanie zapisana do konta, na którym jesteś zalogowanym w przeglądarce.Aby włączyć Tryb Gościa:Kliknij na ikonie swojego profilu w prawym górnym rogu przeglądarki.Z listy wybierz opcję "Gość". Zostanie otworzone nowe okno przeglądarki.Źródło: mat. własneStrony w nim wyświetlane nie pojawią się w historii przeglądarki. Po zamknięciu wszystkich okien otwartych w trybie gościa nie zostanie po nich na komputerze żaden ślad (np. w postaci plików cookie). Pobrane pliki zostaną jednak zachowane.Możesz przeszukiwać zawartość niektórych witryn internetowych bez konieczności przechodzenia do nich, o ile znajdują się one na liście wspieranych wyszukiwarek. Przykład? Chcesz wyszukać coś w zasobach Wikipedii, bez odwiedzania Wikipedii oraz otwierania strony Google.com. Jak to zrobić?Otwórz menu przeglądarki i przejdź do Ustawienia -> Wyszukiwarka -> Zarządzaj wyszukiwarkami. Zobaczysz tam swoją domyślną wyszukiwarkę (używaną przez Chrome za każdym razem, gdy wpiszesz zapytanie w omniboksie), inne witryny, które są już dostępne do szybkiego wyszukiwania, a także opcję dodania innych witryn do listy.W celu szybkiego wyszukiwania w Wikipedii kliknij przycisk "Dodaj" w obszarze Zarządzaj wyszukiwarkami i dodaj witrynę Wikipedia.org. Następnie następnym razem, gdy wpiszesz "Wikipedia.org" w omniboksie, po prawej stronie, zobaczysz monit informujący o możliwości naciśnięcia klawisza Tab, aby przeszukać zawartość tej właśnie witryny. Po naciśnięciu przycisku Tab na klawiaturze, po lewej stronie omniboksu zobaczysz, że przeszukujesz Wikipedię. Teraz pozostaje Ci wpisać zapytanie, a Chrome wyszuka go tylko w zasobach Wikipedii.Możesz użyć omniboksa do bezpośredniego przeszukiwania prawie każdej witryny - o ile znajduje się ona na zarządzanej liście wyszukiwarek.