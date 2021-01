Nie tylko Linux Mint. Apple MacBooki na M1 także z problemem wygaszacza

Wygląda to po prostu na błąd systemu Apple macOS Big Sur. Co ciekawe, opisywana kwestia w zasadzie nie występuje na maszynach Apple wyposażonych w układy Intela. Na MacRumors jeden z użytkowników posiadający szesnastocalowego MacBooka Pro z Intelem miał podobne negatywne przeżycia, ale to w wyjątek. Na razie do czasu wydania łatki społeczność wymyśliła szybkie obejście problemu. Można założyć dodatkowe konto użytkownika i wyłączyć szybkie przełączanie użytkowników. To powinno wyeliminować losowe aktywacje wygaszacza ekranu, ale usterka w zasadzie pozostaje.

Źródło: theverge Foto tytułowe: Apple