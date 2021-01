Netflix: losowe odtwarzanie trafi na platformę już niedługo

Netflix zaoszczędzi Wam przekopywania biblioteki

Netflix to wciąż największa platforma streamingowa. Z najnowszego raportu finansowego wynika, że za dostęp do pokaźnej biblioteki tytułów płaci każdego miesiąca ponad 203 miliony osób . Robi wrażenie, prawda? Nic więc dziwnego, iż firma chce ten wzrostowy stan za wszelką cenę utrzymać.Jednym ze sposobów na zatrzymanie przy sobie użytkowników ma być publikacja co najmniej jednego oryginalnego filmu tygodniowo. Nie tak dawno poznaliśmy– część z nich obsadzona została gwiazdorską obsadą. To jednak nie koniec.Od ponad roku użytkownicy dostrzegają u siebie opcję losowego odtwarzania produkcji. Na samym początku opcja dotyczyła wyłącznie odcinków seriali, lecz później została rozszerzona o cały asortyment Netflixa. Przez cały czas trwały jednak wyłącznie testy funkcjonalności i nie wiadomo było czy trafi ona w ogóle na platformę.Netflix w liście do akcjonariuszy potwierdził jednak, iż opcja „Shuffle Play” spotkała się z pozytywną reakcją konsumentów i już „wkrótce” pojawi się w aplikacji na telewizory (dostępność na innych urządzeniach nie została jeszcze potwierdzona). Termin nie jest znany, więc należy uzbroić się w cierpliwość. Można równie dobrze przewidywać marzec, jak i grudzień.Docelowo funkcja widoczna będzie na pasku skrótów po lewej stronie interfejsu. Po kliknięciu w nią rozpocznie się losowanie filmu/serialu. Wybór nie ma być jednak przypadkowy, a bazować na tym, co do tej pory oglądaliśmy. Słusznie.Nie wszyscy zapewne ujrzą sens w nowości. Jest ona raczej skierowana do osób niezdecydowanych lub chcących po prostu puścić sobie „obojętnie co”.Źródło: TechCrunch / Foto. Netflix