Nowe błędy w Windows 10. Winne ostatnie aktualizacje

KB4598242 i KB4598229 - problemy

Brakuje niektórych plików aktualizacji lub wystąpiły z nimi problemy. Spróbujemy później pobrać tę aktualizację ponownie. Kod błędu: (0x8007000d)

Some update files are missing or have problems. We’ll try to download the update again later. Error code: (0x8007000d).

Boot loop w Windows 10

Zgodnie z tradycją, także i w tym miesiącu nie obyło się bez problemów, występujących z najnowszą zbiorczą aktualizacją, przeznaczoną dla systemu Windows 10. 18 stycznia donosiliśmy, iż nowy sterownik NVIDIA GeForce 461.09 powoduje różnego rodzaju usterki, które prawdopodobnie powiązane są z wydanymi 12 stycznia przez Microsoft poprawkami KB4598242 i KB4598229. Niestety, to nie koniec kłopotów, jakie przyniosły użytkownikom niniejsze łatki.Aktualizacje KB4598242 (dla Windows 10 2004 i 20H2) oraz KB4598229 (dla Windows 10 1909) przysparzają wielu zmartwień osobom korzystającym z OS-u rozwijanego przez firmę z Redmond. Te rozpoczynają się najwyraźniej już na etapie instalacji, jako że na forach pomocy technicznej Microsoftu, Reddicie i innych miejscach w sieci nie brakuje doniesień o tym, iż patch o numerze KB4598242 nie chce się zainstalować, wyświetlając błąd 0x8007000d. Część użytkowników informuje też o zapętleniu procesu automatycznej naprawy systemu po ponownym uruchomieniu systemu, do którego udało się pomyślnie wgrać nowe aktualizacje.Warto zauważyć, że omawiany powyżej błąd występował już w przypadku majowej aktualizacji Windows 10. Objawia się on w postaci komunikatu (podajemy warianty dla polskiej i angielskiej wersji systemu):Informacji mogą towarzyszyć błędy 0x80070002, 0x800719e4, 0x80073701 lub 0x800f081f, które oznaczają usterkę związaną z plikami Windows Update. W takim wypadku system zaktualizować będzie można wkrótce ręcznie za pomocą najnowszej wersji narzędzia Media Creation Tool . W chwili obecnej nie da się tego zrobić - stosowna opcja pojawi się zapewne w lutym.Pewna grupa użytkowników Windowsa 10 donosi, że ich komputery po zainstalowaniu poprawek KB4598242 i KB4598229 wpadły w tzw. "boot loop", czyli niekończącą się, powtarzalną pętlę czynności towarzyszących restartującemu się systemowi. W jednym przypadkach następuje przejście do konsoli odzyskiwania systemu, w innych do narzędzia do naprawiania dysku.