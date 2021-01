Android 11 z frustrującym problemem, który nie spodoba się graczom

Pojawia się na wielu sprzętach.





Android 11 powoduje problemy z kontrolerem do gier





fot. Igor Karimov - Unsplash

Minęło już trochę czasu odkąd stabilna wersja Androida 11 zaczęła pojawiać się na sprzętach niektórych producentów. Okazuje się, że gracze zaczęli zauważać bardzo frustrujący błąd w oprogramowaniu, który w skrajnych przypadkach może wywołać chęć powrócenia do poprzedniej wersji systemu. Konkretniej chodzi o usterkę, która. O dziwo, Android 11 jest jedynym, mobilnym systemem operacyjnym na którym występuje ten problem.Usterka została potwierdzona na takich sprzętach, jakGracze, którzy doświadczyli opisywanego wyżej problemu są wściekli, ponieważ wpływa on nie tylko na lokalną rozgrywkę, ale również na serwisy streamingowe ( takie jak chociażby Google Stadia ) oferując dostęp do wielu gier. Streaming gier bez możliwości wykorzystania kontrolera jest pozbawiony sensu.Usługi przesyłania strumieniowego, których dotyczy problem związany z Androidem 11 i parowaniem kontrolera,Google nie znalazło jeszcze rozwiązania całego problemu, jednak w sieci pojawiła się instrukcja, która może pomóc obejść wspomniany kłopot. W ustawieniach konkretnej aplikacji, która odpowiada za gry należy wyłączyć opcje związane z ułatwieniem dostępności. SmartfonaCo ciekawe, amerykański gigant z Mountain View wiedział o problemach związanych z kontrolerem jeszcze przed wydaniem finalnej, stabilnej wersji Androida 11.Można spodziewać się, że rosnąca liczba sfrustrowanych i niezadowolonych użytkowników sprawi, iż Google będzie w stanie szybciej zaadresować i naprawić opisywany błąd.Źródło: Android Community / fot. Screen Post - Unsplash