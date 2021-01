Pobierz Chrome 88, usuń Flasha i łatwo zmieniaj swoje hasła w sieci

Chrome 88 - nowości

Chrome 88 już jest i oj, powinniście poznać jej możliwości. Google zadbało o to, aby najnowsze wydanie zawierało nie tylko drobne usprawnienia, ale także te w znaczącym stopniu wpływające na jakość korzystania z sieci. Nowa wersja najczęściej używanej przeglądarki internetowej na świecie stawia na bezpieczeństwo, zapobiegając przechwytywaniu kart, usuwając wsparcie dla technologii Adobe Flash, linków FTP (!) oraz oferując świetną funkcję w obrębie wbudowanego menadżera haseł.Usunięcie wsparcia dlabyło kwestią czasu i jest czymś, co wprowadza się we wszystkich przeglądarkach internetowych. Niektórzy mogą być zdziwieni na wieść o wyłączeniu linków do FTP (ftp://). Domyślnie je wyłączono ze względu na bezpieczeństwo. Funkcję da się aktywować jedynie z poziomu menu flag.Chrome 88 to także pierwsze wydanie, któredo wszystkich nowo otwieranych kart przeglądarki. To samo dzieje się już teraz chociażby w przeglądarkach Firefox i Safari. Dość powiedzieć, że firmy Mozilla i Apple wprowadziły tę funkcję do swoich programów już w... 2018 roku.Chyba najważniejsza z nowości związana jest z wbudowanym w Chrome. Od teraz może on sprawdzić siłę zapamiętanych haseł, która przekłada się na ich bezpieczeństwo. Zmiana hasła z poziomu menadżera haseł będzie teraz jeszcze łatwiejsza, co powinno zachęcać internautów do ich modyfikacji. Przypominam, ze menedżer haseł Chrome oznacza hasła, które wyciekły do sieci.