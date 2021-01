Firefox 85 pozwoli na import danych z menedżerów haseł

Firefox 85 beta – jak zaimportować hasła z menedżerów haseł

Już wkrótce, bo jeszcze w tym miesiącu desktopowa Mozilla Firefox doczeka się kolejnej dużej aktualizacji – aktualizacji do wersji 85. Co ta wprowadzi? Jak właśnie się dowiedzieliśmy z nieoficjalnego źródła, między innymi możliwość importowania danych z menedżerów haseł. To świetna opcja dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo. Menedżery haseł to programy, z których nie dość, że warto, to wręcz należy korzystać. To dlatego, że używanie tych samych haseł w przypadku wielu kont jest po prostu niebezpieczne (i głupie), zaś zapamiętanie różnych, skomplikowanych haseł stanowi niemałe wyzwanie. Tymczasem, menedżery haseł potrafią nie tylko zapisywać nasze hasła (i to w zaszyfrowanej formie), ale również, gdy tylko tego potrzebujemy, generować dla nas hasła zupełnie nowe – losowe i niemożliwe do zgadnięcia.Obecnie na rynku dostępnych jest naprawdę mnóstwo menedżerów haseł. Jedne są lepsze, inne gorsze, ale zdecydowanie spora ich część oferuje obsługę wielu platform. Oznacza to, że można korzystać z nich na dowolnych urządzeniach, dane między którymi są synchronizowane. Warto wspomnieć, że popularne przeglądarki internetowe, takie jak Google Chrome czy Mozilla Firefox, posiadają własne, wbudowane menedżery haseł. Problem w przypadku wielu z nich, jeśli nie wszystkich, jest taki, że póki co nie pozwalają one importować haseł z innych menedżerów haseł.ma powyższy stan rzeczy zmienić. Ta wersja przeglądarki, która zadebiutuje już 26 stycznia, powinna umożliwić importowanie haseł z przynajmniej z dwóch menedżerów – KeePass oraz Bitwarden. Firefox 84 dla porównania pozwala na import haseł tylko z innych przeglądarek.Jeżeli sobie tego życzysz, możesz omawianą opcję wypróbować w wydaniu Firefox 85 beta . Aby to zrobić, trzeba jednak aktywować w przeglądarce specjalną flagę. W tym celu należy powtórzyć poniższe kroki.Uruchom przeglądarkę Firefox 85 beta.W pasku adresowym wpisz wyrażenie: „about:config”.Potwierdź, że akceptujesz ryzyko związane z modyfikacją zaawansowanych preferencji.W polu wyszukiwania wpisz signon.management.page.fileImport.enabled.Zmień wartość towarzyszącą preferencji z tej o treści „false” na „true”, klikając w ikonę znajdującą się po prawej stronie jej linijki.Teraz do przeglądarki Firefox możesz zaimportować hasła wyeksportowane wcześniej z menedżera haseł w formie pliku CSV. Niestety, wygląda na to, że przynajmniej początkowo danych z menedżerów haseł nie będzie można importować w bezpieczniejszej formie. Zatem, niesamowicie ważne jest to, by po skorzystaniu z pliku CSV do przeniesienia haseł do Firefoxa natychmiast go usunąć z dysku.