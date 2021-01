Rodzaje logowania w systemie Windows 10

Jak wyłączyć ekran logowania w Windows 10?

Ekran logowania w systemie Windows 10 pomaga zabezpieczyć komputer przed dostępem ze strony niepowołanych osób. Nie zliczę jednak przypadków, w których logowanie do Windows 10 jest zbyteczne, na przykład w sytuacji, w której z komputera stacjonarnego korzysta w domu wyłącznie jedna osoba. Mechanizm praktyczny z punktu widzenia często podróżujących użytkowników laptopów, okazuje się czasami irytujący i całkowicie bezużyteczny. Jeśli zastanawiasz się jak wyłączyć logowanie do Windows 10, ten wpis został stworzony dla Ciebie.Przede wszystkim, musisz mieć świadomość tego, że do systemu Windows 10 da się zalogować na dwa sposoby - poprzez konto lokalne lub konto Microsoft.Konto lokalne nie wymaga połączenie z Internetem do korzystania z większości zasobów komputera. Konto lokalne to tak naprawdę konto administratora, w obrębie którego Twoje dane przechowywane są lokalnie, na dysku Twojego komputera. W teorii jest to bezpieczniejsza z metod logowania. Microsoft zaleca tworzenie konta lokalnego dla dziecka lub osoby, która nie ma konta Microsoft. W razie potrzeby można nadać temu kontu uprawnienia administratora. Konto offline to inna nazwa konta lokalnego.Konto Microsoft z kolei jest kontem uniwersalnym, za pośrednictwem którego synchronizujesz dane z wielu usług w chmurze Microsoftu - na przykład pakietu Microsoft 365 lub swojej poczty elektronicznej w programie Outlook. Jeśli ktoś uzyska dane takiego konta w sieci, będzie mógł zalogować się na urządzeniu, z którego korzystasz.Po co wyłączać ekran logowania w Windows 10? Choćby po to, aby system wczytywał się szybciej i po to, aby każdorazowo nie musieć wpisywać hasła dostępu.Wciśnij na klawiaturze klawisze Windows + R.Wpisz, czynność potwierdź klawiszem Enter.