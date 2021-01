Aplikacje z Windows na Linux. Wine 6.0 to gigantyczna aktualizacja

Wine 6.0 - co nowego?

"Wymaga to biblioteki vkd3d-shader w celu przetłumaczenia shaderów Direct3D na shadery SPIR-V. W tej wersji obsługa shaderów w rendererze Vulkan jest ograniczona do shaderów model 4 i 5. W praktyce ogranicza to jego użyteczność do aplikacji Direct3D 10 i 11. Renderer Vulkan można włączyć, ustawiając w rejestrze Direct3D "renderer" na vulkan"

W niemal dokładnie rok po udostępnieniu Wine 5.0, światło dzienne ujrzało nareszcie Wine 6.0. Aplikacja przeznaczona dla Linuxa jest implementacją WinAPI dla środowiska X11 (nie emulatorem!). Dzięki niej możliwym jest uruchamianie aplikacji dostępnych na Windowsa i DOS na Linuxie i innych systemach zgodnych z POSIX. Wine znane jest chyba najbardziej z tego, że pozwala milionom użytkowników popularnego otwartoźródłowego OS-u cieszyć się możliwością wirtualnej rozgrywki poprzez odpalanie na nim gier.Wine 6.0 to aktualizacja jeszcze większa od Wine 5.0. Najważniejsze jej cechy obejmują podstawowe moduły w formacie PE, backend Vulkan dla WineD3D, obsługę DirectShow i Media Foundation oraz przeprojektowanie konsoli tekstowej. Podstawowe modele w formacie PE to NTDLL, KERNEL32, GDI32 i USER32. Powstał też nowy mechanizm kojarzenia biblioteki Unix z modułem PE, który umożliwia wywołania PE do bibliotek uniksowych dla funkcji, które nie mogą być obsługiwane przez API Win32. Co jeszcze? Silnik layoutu Mozilli Gecko został zaktualizowany do wersji 2.47.2, a twórcy nie zapomnieli o implementacji API WebSocket.Ulepszenia graficzne związane z Direct3D obejmują eksperymentalny renderer Vulkan dla WineD3D z lepszą obsługą shaderów. Sterownik Vulkan wspiera specyfikację Vulkan do wersji 1.2.162.- wyjaśnia zespół Wine w dzienniku zmian dotyczącym omawianego wydania.