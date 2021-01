iOS 14.4 wykryje kolejne oszustwa serwisantów

Opinie konsumentów są podzielone. Opinie konsumentów są podzielone.



System iOS 14.4 na nowy poziom wyniesie informowanie użytkownika o nieoryginalnych podzespołach w jego urządzeniu. Od ubiegłego roku na ekranach iPhone'ów pojawiają się komunikaty w sytuacji, gdy nieautoryzowany punkt serwisowy wymieni ekran lub baterię na niecertyfikowane przez Apple. Wraz z premierą nowej odsłony OS-u powiadomienia te zostaną rozszerzone o informacje dotyczące modułów aparatu. Są to jednak dobre wieści, a zaraz dowiesz się dlaczego.W systemie iOS 14.4 developer beta 2 pojawiły się powiadomienia, które wyświetlane są w sytuacji, gdy w smartfonie Apple zostanie zastosowana niecertyfikowana kamera. Wiadomość o treści(nie można zweryfikować, że ten iPhone ma oryginalną kamerę Apple) na szczęście będzie dało się odwołać i jej występowanie w żaden sposób nie wpłynie na użytkowanie urządzenia. To świetne wieści.