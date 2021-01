Ponad 30 gier i aplikacji na Androida pobierzesz teraz za darmo

Promocje ograniczone czasowo.





Przygotowaliśmy kolejne zestawienie promocji z Google Play.

Tym razem polecamy relaksującą grę logiczną - Lynn , The Girl Drawn On Puzzles, a także kilka innych, ciekawych gier mobilnych: Survivalist: invasion PRO i Star Link 2: Constellation. Na liście znajdziecie rówież przydatne aplikacje, takie jak: Pichype Pro, Reminder Pro oraz audioPro Music Player.Jak zwykle przypominamy, że promocje są ograniczone czasowo. Warto się zatem pospieszyć z przypisywaniem aplikacji do swojego konta Google.Źródło: Google Play