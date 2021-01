Nowa aplikacja Mój BIK. Sprawdzisz bieżącą historię kredytową i nie tylko

Nowy sposób kontroli i bezpieczeństwa finansów

Biuro Informacji Kredytowej udostępniło nową aplikację mobilną, która z pewnością zainteresuje osoby chcące mieć bieżący dostęp do swojej historii kredytowej.Głównym założeniemjest bieżący dostęp do swojej historii kredytowej. Klient od razu po zalogowaniu do aplikacji zobaczy wskaźniki, które pokazują zawsze aktualny stan jego kredytów. Dzięki temu może szybko skontrolować terminowość spłat lub łączną kwotę pozostałą do spłaty. Sprawdzi też swoją ocenę punktową BIK (tzw. scoring).W wariancie rozszerzonym oferty mobilnej klient zyskuje praktycznie nielimitowany dostęp do Raportu BIK. Dzięki temu może szczegółowo sprawdzać swoją historię kredytową nawet codziennie, bez dodatkowych opłat. W wariancie podstawowym dostęp do Raportu BIK jest dodatkowo płatny za każdą aktualizację.Aplikacja Mój BIK pomaga też chronić się przed wyłudzeniami na skradzione dane. W obu wariantach oferty dostępne są Alerty BIK: powiadomienia 24/7 o próbach wyłudzenia i opóźnieniach w spłacie kredytów i pożyczek. W aplikacji można też zastrzec swój dokument tożsamości oraz włączyć Zastrzeżenie Kredytowe.Każdy, kto pobierze aplikację Mój BIK może też skorzystać z. To dodatkowa, bezpłatna funkcja aplikacji, która sprawdza ustawienia telefonu pod kątem bezpieczeństwa – jeśli program znajdzie jakieś niepokojące ustawienia, to poinformuje i podpowie Klientowi, co warto zmienić.W trosce o bezpieczeństwo swoich danych, klient przy każdorazowym uruchomieniu Aplikacji korzysta ze zdefiniowanego przez siebie hasła PIN. Opcjonalnie może skorzystać z biometrii, czyli weryfikować się za pomocą twarzy lub palca (o ile umożliwia to funkcja posiadanego smartfona).Z aplikacji mogą korzystać także dotychczasowi klienci, korzystający z oferty BIK na bik.pl. W tym celu nie muszą od nowa przechodzić procesu rejestracji wystarczy, że po pobraniu aplikacji Mój BIK powiążą smartfon ze swoim dotychczasowym kontem w BIK. Cały proces zajmie tylko kilka minut.Biuro Informacji Kredytowej to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. Posiada w swojej bazie informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,4 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym o 845 tys. mikroprzedsiębiorców.Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.Źródło: BIK