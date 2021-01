Ta mała zmiana uczyni Windows 10 piękniejszym (wyciek)

Zaokrąglone rogi okienek w Windows 10

W ostatnim czasie dociera do nas cała masa doniesień związanych z nowym wyglądem interfejsu w systemie Windows 10. Nic dziwnego, bowiem członkowie programu Windows Insider już teraz korzystać mogą z buildów preview, do których wprowadza się wiele mniejszych i większych zmian. Pokazywaliśmy Wam już jak działa nowy pasek zadań w Windows 10 i jak wygląda nowe Centrum Akcji . Ostatnio prezentowaliśmy także nowy moduł pogody oraz informacji drogowych dla kierowców , który stanie się integralną częścią tablicy "News and Interests". Dziś mamy coś nowego, choć spodziewanego.W ramach aktualizacji o nazwie Sun Valley system Windows 10 uzyska nowy wygląd z Centrum Akcji podobnym do tego z systemu Windows 10X i zaokrąglonymi narożnikami. Aktualizacja Sun Valley, znana również wewnętrznie jako "Windows 10++" znacząco odmłodzi system Windows 10. Prawdę powiedziawszy: przyda się po tych kilku latach...