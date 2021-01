Sklep Play z nowym wskaźnikiem popularności aplikacji

Istotna zmiana.





Sklep Play ułatwi wybór popularnej aplikacji

Źródło: wł.

Na podjęcie decyzji o pobraniu konkretnej aplikacji ma wpływ sporo czynników. Mowa o chociażby poleceniu przez znajomego, liczbie pozytywnych ocen pozostawionych przez użytkowników czy po prostu popularności programu. Ten ostatni element bez wątpienia często bywa decydujący. Google doskonale zdaje sobie z tego sprawę, co udowadnia nowość zaimplementowana właśnie do Sklepu Play. Po przejściu do sekcji „Top listy”. Wskaźniki zostały umiejscowione pod numerem pozycji programu w rankingu.Usprawnienie może okazać się naprawdę przydatne – chociażby w celu zobrazowania trendów. Oczywiście nie przyda się do głębszej analizy, gdyż nie wiadomo nic o progach określających czy usługa staje się faktycznie coraz popularniejsza. Funkcja stanowi więc wyłącznie miły dodatek dla zwykłych użytkowników.To jednak nie wszystko! Google postanowiło przy okazji wprowadzić. Sekcja wyboru kategorii w obrębie „Top list” zyskała nowe życie poprzez ujednolicenie jej z tą główną zakładką „Kategorii”. Pojawiły się między innymi minimalistyczne ikony tematyczne. Zmieniło się także nieco okno wyboru rodzaju wyświetlanych najlepszych aplikacji.Wszystkie powyższe nowości są powoli wdrażane u wszystkich użytkowników. Jeśli jeszcze ich u siebie nie widzicie, to z pewnością pojawią się u WasŹródło: wł. / Foto. Google