Huawei AppGallery pojawia się w wersji na komputery

Huawei AppGallery trafia na komputery PC





fot. HuaweiCentral

Huawei wraz z wprowadzeniem na rynek swoich nowych laptopów w odświeżonych wersjach zapowiedział także. Do tej pory sklep z aplikacjami oraz grami stworzony przez Chińczyków był dostępny jedynie na urządzeniach mobilnych.Wygląda na to, że cała sytuacja uległa zmianie, a komfort użytkowników zostanie znacząco podwyższony.Huawei AppGallery trafia na komputery osobiste, jednak to nie koniec zmian. Wraz ze sklepem,– tym samym dając użytkownikom możliwość przeglądania swoich plików bezpośrednio z poziomu przeglądarki lub aplikacji. Rozwiązanie zostało preinstalowane na nowych laptopach Huawei takich, jakHuawei AppGallery w wersji na komputery osobiste zawiera w sobie całą kolekcję aplikacji oraz gier – niektóre z nich da się uruchomić bez konieczności indywidualnego instalowania. AppGallery w wersji na PC posiada kilka sekcji. To między innymi zakładki takie, jak: odkrywaj, biuro, praca, zarządzanie i ustawienia. Minimalistyczna przeglądarka Huawei ma sprawić, iż odkrywanie nowych programów będzie łatwiejsze. Co ciekawe, cały program zawiera rozwiązaniaW przypadku Huawei Cloud, chiński producent pozwala na wykorzystanie indywidualnego konta Huawei do. Edytowane pliki są automatycznie synchronizowane na różnych sprzętach – Huawei pozwala również na przesyłanie większych plików niż dotychczas.Jak widać chińska korporacja nie ma zamiaru zwalniać w kontekście rozwoju swojego sklepu z aplikacjami oraz grami, a także oprogramowaniem, które w przyszłości będzie zoptymalizowane do działania zarówno na smartfonach, jak i komputerach – oferując użytkownikom wieloplatformowe doświadczenie.ObecnieNa więcej szczegółów musimy jeszcze cierpliwie poczekać.Źródło: HuaweiCentral / fot. instalki.pl