Mapy Google z imponującą szczegółowością. Czekałem na to od lat

Zapewne nawet tego nie dostrzegacie, ale firma Google regularnie dodaje i zmienia pewne funkcjonalności w obrębie aplikacji Map. Najnowsza z nich wprowadza drobną zmianę, którą można z czystym sumieniem nazwać rewolucyjną. Mapy w pierwszych miastach na świecie stały się właśnie o wiele bardziej szczegółowe, z czego skorzystamy zwłaszcza podczas nawigacji pieszej.Nie wiem czy do tej pory brakowało Wam czegoś w Mapach Google, ale ja bardzo pożądałem wprowadzenia widoku przejść dla pieszych na mapie, które nie wszędzie znajdują się przecież w najbardziej oczywistych miejscach. Firma z Mountain View wyszła moim pragnieniom naprzeciw, bo zmodyfikowała wygląd interfejsu w taki sposób, aby te były widoczne. Ponadto, internetowy gigant urealnił szerokość ulic, a na mapach pojawiły się też chodniki.

Londyn, Wielka Brytania (Centralny Londyn)

Nowy Jork, Stany Zjednoczone

San Francisco, Stany Zjednoczone

Tokio, Japonia (Centralne Tokio)



Stary widok (po lewej) i nowy (po prawej) na przykładzie Londynu. Na prawej grafice widać pasy, wysepkę dla pieszych i rzeczywistą szerokość parkowych alejek. | Źródło: Android Police Stary widok (po lewej) i nowy (po prawej) na przykładzie Londynu. Na prawej grafice widać pasy, wysepkę dla pieszych i rzeczywistą szerokość parkowych alejek. | Źródło: Android Police

Stary widok (po lewej) i nowy (po prawej) na przykładzie San Francisco. Po prawej widać pasy dla pieszych i rzeczywistą szerokość chodników i ulic. | Źródło: Android PoliceNowość zapowiedziano w sierpniu 2020 roku, ale dopiero w grudniu ubiegłego roku poznaliśmy szczegóły na jej temat i mogliśmy zobaczyć ją w działaniu. Teraz Google udostępnia długo wyczekiwane odświeżenie widoku map większej liczbie użytkowników, choć nadal nie jest ono dostępne dla wszystkich. Złe wieści są takie, że omawiane tu zmiany na mapie pojawią się początkowo jedynie w obrębie czterech miast. Są nimi:Aby sprawdzić, czy dysponujesz już zaktualizowaną wersją aplikacji, odwiedź jedno z tych miast na swoim smartfonie w aplikacji Mapy Google i powiększ widok na tyle, aby przejść do poziomu ulicy. Gdy już tam będziesz i jeśli ta funkcja będzie już dostępna, zauważysz kilka drobnych ulepszeń. Jakich?Stary vs nowy widok Map Google. | Źródło: Android PoliceGoogle urealniło szerokość dróg, zaokrągliło rogi chodników, a nawet zaakcentowało przydrożną... roślinność. Wskazywane są przejścia dla pieszych, pasy rozdzielające pasy na jezdni, a także wysepki dla pieszych, dzięki czemu użytkownicy będą wiedzieli dokładniej, gdzie przejść na ulicę. W parkach prezentowana jest rzeczywista szerokość ścieżek w kolorze ciemnozielonym, a schody - w kolorze szarym. Takie detale znacząco pomogą nawigowanie osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na przykład na wózku inwalidzkim.Kiedy zmiany zawitają w polskich miastach? Obawiam się, że może to jeszcze trochę potrwać.Źródło: Android Police