Microsoft Teams będzie… ładniejszy. Nadchodzą intrygujące zmiany

Microsoft Teams dosyć szybko stał się aplikacją pierwszej potrzeby w dobie koronawirusa. Sam korzystam z tej aplikacji niemalże codziennie, więc z zadowoleniem obserwuję jak technologiczny gigant sprawnie próbuje ją ulepszać i wprowadzać nowe aktualizacje. Nie zawsze są one trafione, lecz nie można tego powiedzieć o najnowszych poprawkach.Okazuje się bowiem, że Teams częściowo zostanie przystosowany do Fluent Design, czyli względnie nowego systemu wzornictwa ze stajni Microsoftu. Oznacza to, iż usługa przestanie odstawać od innych programów koncernu pod względem stylistyki, minimalizmu czy intuicyjności. Okej, ale co tak naprawdę się zmieni?Przede wszystkim należy przygotować się na bardziej. Jeśli chodzi o ostatnią rzecz, to szczególnie ucieszą się z niej osoby korzystające z trybu ciemnego.Teams posiada tzw. dark mode od dłuższego czasu, lecz jest on… nieco oszukany. W pewnych częściach interfejsu wciąż przeważa fiolet, co psuje cały efekt. Już niedługo charakterystyczny kolor utrzyma się wyłącznie w obrębie wysyłanych wiadomości oraz wypełnienia ikon. Brzmi – i wygląda – świetnie!Microsoft zapowiedział, że stosowna aktualizacja zostanie wdrożona dla wszystkich użytkowników w połowie lutego. Co więcej – będzie to dopiero pierwsza faza przedsięwzięcia mającego na celu poprawę wyglądu aplikacji.Źródło i foto: Microsoft