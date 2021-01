WhatsApp uległ presji. Kontrowersyjne zmiany odroczone w czasie

WhatsApp wstrzymuje zmiany w polityce prywatności

"Przekładamy datę, kiedy użytkownicy zostaną poproszeni o przeczytanie i zaakceptowanie nowego regulaminu"

"Zrobimy dużo więcej, aby wyjaśnić niejasności dotyczące polityki prywatności i bezpieczeństwa w WhatsApp."

WhatsApp wcześniej odpierał zarzuty

"WhatsApp obecnie udostępnia pewne kategorie informacji firmom należącym do Facebooka. Informacje, które udostępniamy innym firmom należącym do Facebooka, obejmują informacje o rejestracji konta (takie jak numer telefonu), dane transakcyjne, informacje związane z usługami, informacje o tym, jak wchodzisz w interakcje z innymi (w tym firmami) podczas korzystania z naszych Usług, informacje o urządzeniach mobilnych, Twój adres IP. Mogą to być też inne informacje określone w sekcji Polityki prywatności, zatytułowanej "Informacje, które zbieramy" lub uzyskane po powiadomieniu Cię lub na podstawie Twojej zgody."

Alternatywy dla WhatsApp

Kontrowersyjne zmiany w WhatsApp odłożone w czasie! Nowa polityka prywatności WhatsApp miała wejść w życie 8 lutego 2021 roku. Właściciele komunikatora internetowego, z którego korzysta ponad 2 miliardy osób postawili wcześniej użytkownikom ultimatum: albo zgodzicie się udostępniać swoje dane Facebookowi, albo możecie usuniecie konto WhatsApp. Ze względu na przytłaczającą krytykę ze strony internautów, a nawet rządów państw , firma wstrzymała się z decyzją.Należący do Facebooka WhatsApp podjął decyzję o przełożeniu wprowadzenia w życie zaktualizowanej polityki prywatności. To reakcja na gwałtowną krytykę ze strony użytkowników platformy i masowej ich rezygnacji z komunikatora na rzecz konkurencyjnych narzędzi Signal Telegram . Przedstawiciele WhatsApp podali, że zmiany zostaną przesunięte na połowę maja z powodu "zamieszania" związanego z ostatnim obwieszczeniem.- podaje WhatsApp.Jak widać, osoby korzystające z WhatsApp mają spokój do maja bieżącego roku, ale coś mi się wydaje, że wielu nie powstrzyma to przed zmianą komunikatora.12 stycznia WhatsApp odpierał zarzuty, podając, że zmiany w polityce prywatności nie wpływają na prywatność rozmów użytkowników apki. Firma podała w zaktualizowanej sekcji FAQ, że aktualizacja zawiera zmiany związane z wysyłaniem wiadomości do profili biznesowych w WhatsApp, co jest opcjonalne. Ponadto, nowa polityka prywatności ma zapewniać rzekomo większą przejrzystość w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych pisze WhatsApp.Serwis należący do Facebooka opublikował też infografikę wyjaśniającą, w jaki sposób przetwarza dane w prywatnych wiadomościach. Podmiot twierdzi, że nie ma wglądu w wiadomości wymieniane między użytkownikami, ani nie podsłuchuje ich połączeń. Facebook również nie ma i nie będzie miał dostępu do tych danych.Rzut oka na warunki użytkowania WhatsApp pokazuje, że informacje, które platforma automatycznie gromadzi i udostępnia Facebookowi oraz zewnętrznym dostawcom, obejmują wiele osobistych identyfikatorów. W polityce prywatności wyraźnie stwierdza się, że gromadzenie informacji odbywa się we wszystkich obszarach, a nie tylko w przypadku użytkowników wchodzących w interakcje z firmami na WhatsApp...Warto zwrócić uwagę na to, że interakcja z firmami w polityce prywatności jest wymieniana jako część wszystkich interakcji, a nie jest wyszczególniona oddzielnie, jak twierdzi firma w swoich najnowszych komunikatach…