5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #219]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

W tym tygodniu prezentujemy nowe radio internetowe, aplikację dla osób chcących zadbać o zdrowie, a także narzędzie do kolorowania czarno-białych zdjęć. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z niecenzuralną grą przygodową oraz minimalistycznym tytułem zręcznościowym.

Oficjalna aplikacja założonej na początku 2021 roku internetowej stacji radiowej. Rozgłośnia skupia się na audycjach muzycznych i publicystycznych, a w jej szeregach znajdziemy wiele osób znanych do tej pory z Programu Trzeciego Polskiego Radia.Poza prostym odtwarzaczem i możliwością wyświetlania ramówki na wybrany dzień aplikacja może pochwalić się integracją ze Spotify czy obsługą Chromecasta i AirPlay.

Vika

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 29,99 zł-119,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Ciekawa aplikacja dla osób, które chcą zadbać o zdrowie. Wykorzystuje elementy tzw. grywalizacji i staje się osobistym asystentem - codziennie podpowiada i zachęca do budowania zdrowych nawyków. Co jakiś czas musimy jedynie wypełnić ankietę, dzięki której aplikacja dostosowuje działania do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji.Zakres tematyczny obejmuje między innymi plan treningowy, pomysły na zdrowe posiłki, wskazówki związane z walką ze stresem itd.