Trendy - najważniejsze tematy na jednym ekranie (recenzja)

Ciekawa aplikacja do śledzenia trendów.





Trendy – ciekawy agregator popularnych wiadomości

Cena: 0 zł / Android: 4.0.3 i nowsze

Rozwój internetu dał nam bezprecedensowy dostęp do informacji. Ogrom treści potrafi jednak również przytłoczyć. Jeżeli lubimy być na czasie i nie chcemy ograniczać się do ulubionego serwisu, możemy korzystać z różnego rodzaju agregatorów treści.Ciekawym przykładem jest aplikacja Trendy. Jak zdradza sama nazwa - tytuł dobiera treści na podstawie popularnych ostatnio tematów. Korzysta przy tym z usługi Google Trends.Wystarczy wybrać kraj i interesujący nas przedział czasowy (1-14 dni). Najczęściej wyszukiwane tematy pojawią się na ekranie w postaci bąbelków o różnej wielkości (w zależności od popularności). Pozwala to na bardzo szybkie zorientowanie się w sytuacji i wyłapanie gorących tematów. Dotknięcie hasła powoduje wyświetlenie skróconej informacji wraz z linkiem do źródła.Poszczególne bąbelki możemy przesuwać, jednak działa to dość topornie. Za pomocą wyszukiwarki haseł możemy ograniczyć wyświetlaną listę trendów. Aplikacja nie wyświetla reklam. Interfejs mógłby być ładniejszy, ale to kwestia gustu.Trendy to niewielka aplikacja, której w zasadzie trudno coś zarzucić. Trzeba sobie jedynie zdawać sprawę, że nie każdemu przypadnie do gustu taka forma przyswajania wiadomości.