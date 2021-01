MIUI 12 dla seniora - jak włączyć tryb Lite? [poradnik]

Sprawdzi się w telefonie dla dziadka lub rodzica.

Starsze osoby nie dysponują już tak dobrym wzrokiem jak młodsze pokolenia. Niestety, większość współczesnych interfejsów jest projektowana z myślą o osobach z dobrym wzrokiem.Czcionki i elementy intefejsu są względnie małe. Dzięki temu na ekranach można wyświetlić spora ilość informacji, jednak osoby powyżej 50 roku życia mogą już mieć mały problem z ich odczytaniem.Xiaomi pomyślało również o nich, dlatego w MIUI zaimplementowało tryb Lite.Tryb Lite znajdziecie na smartfonach z zainstalowanym systemem MIUI. Będą to więc nie tylko telefonu spod marki Mi, ale także Redmi i POCO (np. recenzowanym przez nas). Funkcję zaprezentowałem na podstawie MIUI 12, jednak wprowadzono ją już w MIUI 9 - jest więc duża szansa, że znajdziecie ją również w starszych systemach.



Powoduje on zwiększenie czcionek i elementów na ekranie. Poza tym skutkuje wyłączeniem szuflady aplikacji i reorganizację ikonek na pulpicie. W moim przypadku system zostawił najważniejsze na wierzchu, a resztę posegregował w folderach o nazwach Narzędzia, Google i Inne aplikacje.





Włączamy tryb Lite

MIUI 12) tryb Lite mieści się na samym dole.



Włączanie trybu Lite w MIUI 12 / foto: własne



Znajdziemy go w ustawieniach, do których przechodzimy wybierając odpowiednią ikonkę na pulpicie. Następnie przewijamy nieco ekran w dół i wybieramy Specjalne funkcje. Na moim smartfonie (Xiaomi Mi 9T z) tryb Lite mieści się na samym dole.

Wyłączanie trybu Lite w MIUI 12 / foto: własne

Jeśli w systemie aktywne będą gesty, to zostaną zastąpione przez przyciski na ekranie.Po kliknięciu przycisku Włącz tryb Lite smartfon przechodzi do pulpitu, który po chwili powinien się wczytać. Jeśli wszystko poszło z planem, to wszystko powinno być już większe.Tryb Lite wyłączamy przechodząc przez tę samą ścieżkę. Jedyną różnicą jest odwrotna funkcja przycisku.