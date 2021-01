Lee Luda to następny chatbot wyłączony za mowę nienawiści

Chatbot rasista i homofob

„Serdecznie przepraszamy za pojawienie się obraźliwych uwag wymierzonych w pewne mniejszości. Nie zgadzamy się z dyskryminującymi komentarzami Ludy. Nie odzwierciedlają one myślenia firmy.”

Pewnie większość z Was pamięta historię chatbota Tay opracowanego przez Microsoft, uruchomionego 23 marca 2016 i zamkniętego bardzo, bardzo szybko, bo już 16 godzin później. Jego los wyglądał tak, a nie inaczej, bowiem nauczył się on od niektórych internautów niepoprawnych politycznie wyrażeń i zaczął publikować rasistowskie oraz erotyczne posty. Teraz, z podobnego powodu, zamknięcia doczekał się kolejny chatbot – Lee Luda.Lee Luda to chatbot południowokoreański, porozmawiać z którym można było za pośrednictwem Facebooka. Zaprojektowano go tak, by ta swoim zachowaniem przypominał 20-letnią studentkę z koreańskiego uniwersytetu. Ostatecznie jednak stał się rasistą, homofobem i „osobą” wykazującą niechęć względem osób z niepełnosprawnościami.Jak czytamy w doniesieniach, jednemu z użytkowników Lee Luda powiedziała, że uważa, iż lesbijki są „creepy” i naprawdę ich nienawidzi. Sztuczna inteligencja używała też wyrażenia „heukhyeong” w odniesieniu do osób czarnoskórych – rasistowskiego komentarza, które oznacza „czarny brat”. W rezultacie chatbot został na Facebooku zawieszony.Scatter Lab, firma odpowiadająca za omawianą sztuczną inteligencję, opublikowała w reakcji na tę sytuację specjalne oświadczenie: