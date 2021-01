Battle.net został gruntownie przebudowany. To pierwsza taka aktualizacja od lat

Launcher od Blizzarda z rewolucyjną aktualizacją





Jeśli jesteście fanami gier Blizzarda, to na swoim komputerze z pewnością posiadacie aplikację Battle.net . Jest to jeden z najstarszych launcherów, którego korzenie sięgają premiery pierwszej odsłony sagi Diablo. Jak się okazuje, już niedługo przejdzie on widoczną metamorfozę. Chciałoby się rzec – nareszcie!Ostatnie odświeżenie usługi miało miejsce kilka lat temu. Wtedy też została ona przystosowana do współczesnych standardów i w końcu stała się estetyczna. Do ideału jednak dużo brakowało, a sam interfejs zdążył się już nieco zestarzeć. Na szczęście niedługo będziemy świadkami debiutu ogromnej aktualizacji launchera.Blizzard opublikował dwa poglądowe zrzuty ekranu oraz przedstawił skrótowo najważniejsze zmiany. Jak możemy zobaczyć poniżej,. Wszystkie akcje wykonamy tak naprawdę z poziomu ekranu głównego.Ulepszona nawigacja i układ aplikacji – dzięki dodawaniu gier do ulubionych i zmienianiu ich rozmieszczenia jeszcze szybciej dostaniecie się do wybranych tytułów.Znacznie bardziej rozbudowana sekcja wiadomości i zawartości gier w widoku całej strony.Zupełnie odświeżony panel społecznościowy, dzięki któremu w zakładce każdej gry wyświetlani są wasi znajomi i ich aktywność.Znaczące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Nawigacja w aplikacji może się odbywać w większości z użyciem wyłącznie klawiatury. Zwiększyliśmy także wsparcie dla czytników głosowych ekranu oraz poprawiliśmy kontrast kolorów.Nowe, skonsolidowane centrum powiadomień dla wiadomości i stanu pobierania gier.Do tej pory nowa wersja desktopowej aplikacji znajdowała się w fazie beta testów. Teraz została powszechnie zaimplementowana w Ameryce Północnej. Do reszty regionów trafi w przeciągu najbliższych kilku tygodni.Źródło i foto: Blizzard