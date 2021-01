Niedługo do OneDrive i Microsoft Teams prześlesz pliki o rozmiarze 250 GB

Z pakietem Microsoft 365 prześlesz naprawdę duże pliki

Źródło: Microsoft

Teraz będziesz mógł z łatwością udostępniać duże pliki pokroju modelu 3D nowego budynku, komercyjnego nagrania dla klienta w formacie 8K, duży zbiór danych do prób szczepionek lub produktów badawczych, a nawet duże filmy do projektów edukacyjnych. Jeśli korzystasz z OneDrive do użytku osobistego, możesz łatwo przesłać rodzinny album wideo lub paczkę zawierającą dużą grę na PC.

Pandemia koronawirusa zatrzymała w domach nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także miliony pracowników. Zostali oni zmuszeni do przystosowania się do nowej rzeczywistości i wykonywania obowiązków przez internet. Wiązało się to rzecz jasna ze znacznym wzrostem liczby plików wysyłanych i otrzymywanych za pośrednictwem popularnych platform.Ten stan rzeczy idealnie obrazują decyzje np. Microsoftu. W lipcu ubiegłego roku mieliśmy chociażby do czynienia ze zwiększeniem limitu rozmiaru wysyłanych plików z 15 GB do 100 GB przez usługi należące do pakietu Microsoft 365. Dzięki temu łatwiejsze stało się udostępnianie ogromnych paczek grafik czy filmów w wysokiej rozdzielczości.Jak się jednak okazuje – 100 GB to za mało. Koncern poinformował właśnie, że. Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Microsoft chwali się, że taki krok mógł zostać wykonany dzięki nowej technologii polegającej na optymalizacji procesu przesyłania. Każdy plik dzielony jest na części, a każda z nich zostaje dodatkowo zaszyfrowana specjalnym kluczem. Jeśli więc korzystasz z OneDrive Microsoft Teams czy SharePoint, to bez problemu możesz dzielić się danymi o sporych rozmiarach z względną pewnością o ich bezpieczeństwie.Obsługa przesyłania plików o rozmiarze 250 GB ma pojawić się planowo pod koniec stycznia. Wszyscy ujrzą ją u siebie maksymalnie do końca bieżącego kwartału.Źródło i foto: Microsoft