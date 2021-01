Przeglądarka w aplikacji Google zyskała „nowe życie”

Google usprawnia swoją podstawową aplikację

Źródło: 9to5google

Aplikacja Google to przede wszystkim świetny sposób na szybkie przejrzenie najnowszych wieści ze świata, sprawdzenie aktualnej pogody czy wyszukanie najpotrzebniejszych informacji. Osoby korzystające z podstawowej usługi giganta z pewnością kojarzą sekcję „Discover”.Znajdują się tam odnośniki do niedawno opublikowanych i najciekawszych artykułów. Kliknięcie w nie powoduje. Jeszcze w zeszłym roku działo się to za pośrednictwem tzw. Chrome Custom Tabs, lecz Google zdecydowało się na zaimplementowanie odrębnego narzędzia w celu zwiększenia szybkości i przejrzystości.Cóż, czy to się udało? Nie do końca. Wdrożony interfejs wydawał się skrajnie typowy i niezbyt intuicyjny. Jak się jednak okazuje,i po prostu prezentować się nowocześnie oraz minimalistycznie.W wersji beta aplikacji Google odkryto nowy wygląd funkcji. Co się zmieniło? Przede wszystkim pojawił sięu dołu ekranu. Znajdują się tam opcje do tej pory obecne w prawym górnym rogu interfejsu. Mowa o rozwijanym menu „Więcej”, z którego to poziomu możemy odświeżyć stronę, otworzyć ją w Chrome czy przejść do ustawień. Nie zabrakło także przycisku pozwalającego na udostępnienie przeglądanej właśnie witryny.Co jednak najważniejsze, w końcu zdecydowano się na dodanie możliwości cofania się do poprzednio oglądanego serwisu oraz powrotu do tego dopiero co zamkniętego. Dzięki temu możemy nareszcie nazwać to narzędzie (prawie) pełnoprawną przeglądarką.Nie wiadomo kiedy przeprojektowana usługa trafi do wszystkich użytkowników.Źródło: 9to5google / Foto. pixabay.com (geralt)