Tak wygląda nowy Windows 10X. Zobacz jego interfejs

Windows 10X - jak wygląda?

Alternatywa dla Chrome OS?

Konfiguracja Windows 10X. | Źródło: Windows InsiderPo zalogowaniu świat systemu Windows 10X staje przed Tobą otworem. W oczy rzuca się pasek zadań w trzech różnych rozmiarach do wyboru: małym, średnim i dużym.Odpowiedź Microsoftu na Chrome OS od strony interfejsu wygląda zupełnie inaczej niż system Windows 10 . Oprogramowanie nie obsługuje aplikacji desktopowych, priorytetyzując rozwiązania webowe. Kompilacja, która wyciekła do sieci pokazuje, jak łatwo instalować progresywne aplikacje internetowe z poziomu przeglądarki Microsoft Edge i przypiąć je do paska zadań. Potwierdza również, że system Windows 10X będzie ograniczony do nich i aplikacji z Microsoft Store - przynajmniej w momencie debiutu, a Microsoft dopiero później będzie pracował nad obsługą kontenerów Win32.Pasek zadań to uproszczona wersja zwykłego paska systemu znanego z Windows 10, z przyciskami Start, Edge i Widok zadań umieszonymi centralnie. Otwarcie Menu Start powoduje wyświetlenie launchera, w którym można wyszukiwać aplikacje, pliki lub strony internetowe. Ustawienia są podobne do tych, które znamy z systemu Windows 10, podczas gdy Eksplorator to dość skromne środowisko, które ogranicza użytkownika do przeglądania kilku lokalnych folderów i zawartości OneDrive.Zauważyliście, że wszystkie aplikacje działają w Windows 10X w trybie pełnoekranowym?Warto zauważyć, że firma Microsoft usunęła również zasobnik systemowy z paska zadań, a Centrum Akcji może być używane do zmiany głośności dźwięku i jasności ekranu. Regulacja głośności i jasności znajduje się u góry, a szybkie ustawienia Bluetooth, Wi-Fi i zasilania znajdują się pośrodku. Można je dostosować do własnych preferencji, klikając prawym przyciskiem myszy ich ikony.Centrum Akcji w Windows 10X. | Źródło: Windows InsiderCały interfejs użytkownika został przeprojektowany od podstaw, a firma Microsoft stworzyła jeden spójny język projektowania i zastosowała go w obrębie całego systemu operacyjnego. Znajdziecie tu zatrzęsienie zaokrąglonych rogów, choć wciąż mniej niż w mac OS.Live tiles ("żywe kafelki") zniknęły z Menu Start. To przypomina z kolei Microsoft Launcher na Androida, czyż nie? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie dopasowywać jego elementy.Menu Start w Windows 10X. | Źródło: Windows InsiderWindows 10X zadebiutuje na niedrogich laptopach, sprzętach z dwoma ekranami oraz urządzeniach z ekranami dotykowymi. Czy faktycznie będzie alternatywą dla Chrome OS? Przekonamy się, jak tylko poznamy ceny urządzeń z Windows 10X. Niewątpliwą zaletą rozwiązań z oprogramowaniem Google stanowi fakt, iż są stosunkowo tanie.Źródło: Windows Latest