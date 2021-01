Jak namierzyć smartfon Xiaomi? Użyj funkcji "Znajdź telefon" w MIUI [poradnik]

Jak skorzystać z funkcji?





Włączamy "Znajdź urządzenie"

Szukamy smartfona

Wielu z Was na pewno miało nieprzyjemną sytuację, w której nie mogliście znaleźć smartfona z MIUI na pokładzie. Najczęściej gubimy telefony w domu, jednak zdarza się, że zostawimy go gdzieś na zewnątrz. Co wtedy?Xiaomi zatroszczyło się o zaimplementowanie lokalizatora. Pokażę Wam, jak z niego korzystać na podstawieFunkcja znajduje się w ustawieniach smartfona. Przechodzimy do Konta Xiaomi, a następnie wybieramy Chmurę. Ukaże nam się główne okno ustawień chmury wraz z czterema kafelkami. Jednym z nich jest "Znajdź urządzenie". O ten nam chodzi.Jeśli funkcja jest wyłączona, to należy uruchomić przycisk zlokalizowany u dołu ekranu. Jest to dosyć newralgiczna czynność, więc MIUI wymaga podania hasła do konta, na które jest zalogowany smartfon. Jeśli otrzymujemy poniższy monit, to znaczy, że operacja zakończyła się sukcesem."Znajdź urządzenie" wiąże nasze konto Xiaomi z lokalizacją urządzenia. Możemy ją sprawdzić przez dedykowaną stronę.Wchodzimy na. Logujemy się na konto Xiaomi (te same, co na zagubionym smartfonie). W wyświetlonym ekranie wybieramy "Znajdź urządzenie". System próbuje zlokalizować urządzenie, jednak w moim przypadku mapka pojawiła się dopiero po wybraniu urządzenia w prawym, górnym rogu."Znajdź urządzenie" powinno zlokalizować nasz smartfon. Funkcja korzysta z map Google, więc widok jest znajomy. W moim przypadku smartfon został znaleziony, jednak lokalizacja nie jest w pełni dokładna, a jedynie szacunkowa. Mimo wszystko lepsze to niż nic - przynajmniej wiadomo, gdzie szukać.W poszukiwaniach zdecydowanie pomaga opcja uruchomienia dźwięku, która zdalnie odtwarza piszczący, wysokotonowy dźwięk w krótkich odstępach czasu. Użytkownik ma także możliwość zablokowania smartfona, a w skrajnym wypadku całkowitego wyczyszczenia pamięci. Nic dziwnego, że Xiaomi umożliwiło taką opcję. Często dane są cenniejsze niż urządzenie, na którym są przechowywane.