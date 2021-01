Evernote z ogromną aktualizacją. Robienie notatek będzie przyjemniejsze

Evernote to jedna z najpopularniejszych aplikacji pozwalających na przechowywanie i organizowanie notatek, a także ogólne planowanie dnia czy celów. W zeszłym roku doczekaliśmy się ogłoszenia planów mających na celu gruntowne przeprojektowanie usługi tak, by była szybsza, jeszcze bardziej niezawodna oraz po prostu lepsza.



Evernote z kluczową nowością

Przez ten czas wdrożono kilka naprawdę interesujących funkcji, lecz cały czas brakowało swoistego panelu startowego, gdzie znajdowałyby się kluczowe dla nas notatki czy zapisane informacje. Cóż – właśnie zdecydowano się na jego implementację. Nazwano go po prostu „Home”. Czym się charakteryzuje?



Przede wszystkim w nowej sekcji pojawią się podstawowe widżety zapewniające szybki dostęp do ostatnio dodanych notatek, opcję szybkiego zapisania swoich myśli oraz możliwość podglądu najnowszych filmów, zdjęć czy dokumentów eksportowanych przez nas do aplikacji.







Aktualizacja zawierająca „Home” pojawi się u desktopowych użytkowników już za kilka tygodni. W „późniejszym terminie” zadebiutuje także w wersji na urządzenia mobilne.



Oczywiście subskrybenci premium Evernote otrzymają nieco więcej dobroci, bo aż cztery dodatkowe widżety z bardziej zaawansowanymi funkcjami. Mowa o ulepszonym widoku na tagi i skroty, opcję przypięcia notatki, podświetlenia najważniejszych informacji czy po prostu większej przestrzeni na dane. Osoby opłacające dodatkowy pakiet bez problemu dostosują także panel nawigacyjny poprzez zmianę ustawienia czy pozbycie się zbędnych widżetów. Nie zabraknie funkcji pozwalającej na dodanie niestandardowego tła.

Źródło i foto: Evernote (via Engadget

